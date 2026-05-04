Алиев обвинил ЕП в подрыве мирного процесса между Азербайджаном и Арменией - РИА Новости, 04.05.2026
13:09 04.05.2026 (обновлено: 13:10 04.05.2026)
Алиев обвинил ЕП в подрыве мирного процесса между Азербайджаном и Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
  • Ильхам Алиев обвинил Европарламент в подрыве мирного процесса между Баку и Ереваном.
  • По его словам, с мая 2021 года по 30 апреля 2026-го ЕП принял 14 резолюций, содержащих оскорбления и недостоверную информацию в адрес Азербайджана.
БАКУ, 4 мая – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Европарламент вместо поддержки мирного процесса между Баку и Ереваном занимается его подрывом.
"Говоря о Европарламенте, президент (Алиев, выступая в формате видеосвязи на саммите Европейского политического сообщества в Ереване - ред.) отметил, что эта структура вместо поддержки мирного процесса, занимается его подрывом", - сообщает азербайджанское агентство АзерТадж.
Алиев утверждает, что с мая 2021 года по 30 апреля 2026 года Европарламент принял 14 резолюций, содержащих оскорбления и недостоверную информацию в адрес Азербайджана. "Только представьте: 14 резолюций за пять лет – это уже похоже на одержимость. Последняя была принята всего четыре дня назад, намеренно прямо перед саммитом", - сказал президент.
Президент Азербайджана добавил, что парламент страны 1 мая официально принял решение приостановить сотрудничество с Европарламентом по всем направлениям, прекратить участие в деятельности Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан, а также инициировать процедуры по прекращению членства в Парламентской ассамблее "Евронест".
