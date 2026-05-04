17:52 04.05.2026 (обновлено: 18:07 04.05.2026)
Посольство России в Гааге высказалось об акции против "Бессмертного полка"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские «беженцы» обрушились с нацистскими и расистскими выкриками на участников «Бессмертного полка» в Амстердаме.
  • Памятная акция «Бессмертный полк» не имела политического подтекста и была направлена на то, чтобы напомнить о великом подвиге предков в Великой Отечественной войне.
  • Правоохранительным органам Нидерландов пришлось защищать участников акции от «беженцев», которые вели себя агрессивно.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Украинские "беженцы" обрушились с нацистскими и расистскими выкриками на участников "Бессмертного полка" в Амстердаме, решив, что они "хозяева" в Нидерландах, заявили РИА Новости в посольстве России в Гааге.
Ранее представитель филиала Волонтерского корпуса 81-летия Победы в Нидерландах сообщил РИА Новости, что украинцы 2 мая попытались сорвать шествие "Бессмертного полка" в Амстердаме.
"Кадры с выкрикивающими нацистские лозунги осевшими здесь украинцами на площади Дам в Амстердаме говорят сами за себя: гости решили, что они хозяева", - прокомментировали инцидент в дипмиссии.
Там отметили, что памятная акция не имела никакого политического подтекста и была направлена сугубо на то, чтобы напомнить о великом подвиге предков в Великой Отечественной войне.
"В результате на шествии, в котором принимали также участие дети и пожилые люди, на собравшихся обрушивались совершенно безобразные нацистские и расистские выкрики "беженцев", которые почему-то решили, что у них есть право определять, кому можно, а кому нельзя выходить на акции в Нидерландах", - подчеркнули в посольстве.
Кроме того, как напомнили в дипмиссии, памятную акцию организовывали, прежде всего, граждане Нидерландов.
"В итоге правоохранительным органам королевства, которое приняло у себя этих нацистских фанатиков, пришлось защищать от них своих же граждан. Такой вот парадокс", - отметил собеседник агентства.
