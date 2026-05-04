Краткий пересказ от РИА ИИ
- Реакция Евросоюза на визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Россию продемонстрировала серьезные противоречия среди государств — членов объединения.
- Прибалтийские страны и Польша не разрешили словацкому правительственному самолету пролететь над их территорией, в то время как Чехия одобрила такой запрос.
- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждали о необходимости поддерживать открытые каналы связи с Россией, в то время как лидеры других стран ЕС заявляют, что подобные визиты подрывают единство блока.
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Реакция Евросоюза на визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Россию продемонстрировала серьезные противоречия среди государств — членов объединения, пишет The European Conservative.
"Этот эпизод показывает, что государства — члены ЕС по-прежнему не могут прийти к единому подходу к России. Фицо и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждали о необходимости поддерживать открытые каналы связи как для мирных усилий, так и для энергетической безопасности, в то время как лидеры других стран ЕС заявляют, что подобные визиты подрывают единство блока и придают смелости Москве", — говорится в публикации.
В среду помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что зарубежные гости посетят парад в День Победы в Москве. Также он подтвердил, что на празднования в честь Дня Победы в Россию приедет Фицо.
Словацкий премьер планирует возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата в знак уважения к погибшим за освобождение его страны от фашизма советским воинам, в параде он принимать участие не будет.
Путин проведет встречи с Фицо и Лукашенко
Вчера, 12:12