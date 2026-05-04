Рейтинг@Mail.ru
Истерика Европы из-за Дня Победы поразила Запад - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:49 04.05.2026
Истерика Европы из-за Дня Победы поразила Запад

TEC: поездка Фицо в Москву на День Победы усугубила раскол в ЕС

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПраздничные украшения в Москве во время подготовки к параду Победы
Праздничные украшения в Москве во время подготовки к параду Победы - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Праздничные украшения в Москве во время подготовки к параду Победы
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Реакция Евросоюза на визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Россию продемонстрировала серьезные противоречия среди государств — членов объединения.
  • Прибалтийские страны и Польша не разрешили словацкому правительственному самолету пролететь над их территорией, в то время как Чехия одобрила такой запрос.
  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждали о необходимости поддерживать открытые каналы связи с Россией, в то время как лидеры других стран ЕС заявляют, что подобные визиты подрывают единство блока.
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Реакция Евросоюза на визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Россию продемонстрировала серьезные противоречия среди государств — членов объединения, пишет The European Conservative.
"Запланированная поездка Фицо в Москву на празднование Дня Победы вновь подчеркнула острые разногласия внутри Европы", — говорится в материале.
Автор статьи напомнил, что после объявления о визите прибалтийские страны и Польша не разрешили словацкому правительственному самолету пролететь над их территорией, в то время как Чехия одобрила такой запрос.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
Захарова указала на историческую амнезию поляков в теме Второй мировой
Вчера, 16:06
"Этот эпизод показывает, что государства — члены ЕС по-прежнему не могут прийти к единому подходу к России. Фицо и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждали о необходимости поддерживать открытые каналы связи как для мирных усилий, так и для энергетической безопасности, в то время как лидеры других стран ЕС заявляют, что подобные визиты подрывают единство блока и придают смелости Москве", — говорится в публикации.
В среду помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что зарубежные гости посетят парад в День Победы в Москве. Также он подтвердил, что на празднования в честь Дня Победы в Россию приедет Фицо.
Словацкий премьер планирует возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата в знак уважения к погибшим за освобождение его страны от фашизма советским воинам, в параде он принимать участие не будет.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
Путин проведет встречи с Фицо и Лукашенко
Вчера, 12:12
 
В миреРоссияМоскваСловакияЮрий УшаковВиктор ОрбанРоберт ФицоЕвросоюзДень Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала