"Кливленд" вышел в четвертьфинал плей-офф НБА

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. "Кливленд Кавальерс" обыграл "Торонто Рэпторс" в решающем, седьмом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
04 мая 2026 • начало в 02:30
Завершен
Встреча в Кливленде завершилась со счетом 114:102 (24:26, 25:23, 38:19, 27:34) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Скотти Барнс из "Торонто", на счету которого 24 очка. В составе соперников больше всех очков набрали оформивший дабл-дабл Джарретт Аллен (22 очка, 19 подборов) и Донован Митчелл (22).
"Кливленд" выиграл серию со счетом 4-3 и стал последним четвертьфиналистом плей-офф. В следующем раунде команда сыграет с "Детройт Пистонс", первый матч пройдет 5 мая в Детройте.
