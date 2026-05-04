"Кливленд" вышел в четвертьфинал плей-офф НБА
07:24 04.05.2026 (обновлено: 09:05 04.05.2026)
"Кливленд" вышел в четвертьфинал плей-офф НБА

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Кливленд Кавальерс» обыграл «Торонто Рэпторс» в решающем седьмом матче серии первого раунда плей-офф НБА.
  • «Кливленд» выиграл серию со счетом 4-3 и стал последним четвертьфиналистом плей-офф, в следующем раунде команда сыграет с «Детройт Пистонс».
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. "Кливленд Кавальерс" обыграл "Торонто Рэпторс" в решающем, седьмом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
04 мая 2026 • начало в 02:30
Завершен
Кливленд
114 : 102
Торонто
Встреча в Кливленде завершилась со счетом 114:102 (24:26, 25:23, 38:19, 27:34) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Скотти Барнс из "Торонто", на счету которого 24 очка. В составе соперников больше всех очков набрали оформивший дабл-дабл Джарретт Аллен (22 очка, 19 подборов) и Донован Митчелл (22).
"Кливленд" выиграл серию со счетом 4-3 и стал последним четвертьфиналистом плей-офф. В следующем раунде команда сыграет с "Детройт Пистонс", первый матч пройдет 5 мая в Детройте.
