Рейтинг@Mail.ru
Набоков красиво попрощался с "Металлургом" перед отъездом в США - РИА Новости Спорт, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
13:34 04.05.2026 (обновлено: 13:36 04.05.2026)
Набоков красиво попрощался с "Металлургом" перед отъездом в США

Подписавший контракт с "Колорадо" Набоков попрощался с "Металлургом"

© РИА Новости / Павел Лебедев | Перейти в медиабанкИлья Набоков
Илья Набоков - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© РИА Новости / Павел Лебедев
Перейти в медиабанк
Илья Набоков . Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский голкипер Илья Набоков объявил о своем уходе из клуба "Металлург".
  • Хоккеист подписал двухлетний контракт новичка с "Колорадо".
  • За "Металлург" Набоков провел 166 матчей, из которых выиграл 88, и стал обладателем Кубка Гагарина в 2024 году.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российский голкипер Илья Набоков объявил о своем уходе из клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург".
"Металлург" в воскресенье уступил дома казанскому "Ак Барсу" (3:4), проиграв полуфинальную серию Кубка Гагарина со счетом 1-4. Набоков выступал за родную команду на правах аренды, в мае 2025 года он подписал двухлетний контракт новичка с "Колорадо".
Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
В "Тампе" рассказали про вылет с Кубка Стэнли
Вчера, 09:04
"Это была моя крайняя игра за "Металлург". Клуб, в котором я рос, учился, делал первые шаги во взрослом хоккее, становился чемпионом, переживал непростые поражения и радовался большим победам. Это бесценный опыт. "Металлург" для меня не просто команда, это половина моей жизни длиной в 12 лет", - написал Набоков в своем Telegram-канале.
"Спасибо всем, кто был рядом все эти годы: партнерам, тренерам, персоналу и, конечно, болельщикам. Это меньшее, что я могу сказать, но даже простое спасибо больше всех человеческих слов. Впереди новый этап. Иду в него с благодарностью и интересом. Мы еще увидимся", - добавил он.
Набокову 23 года. В 2024 году он стал обладателем Кубка Гагарина в составе "Металлурга", его признали самым ценным игроком плей-офф. В том же году вратарь был выбран "Колорадо" во втором раунде драфта НХЛ под общим 38-м номером. Всего в КХЛ он провел за "Металлург" 166 матчей, из которых выиграл 88.
Хоккеист Трактора Чарльз Робинсон - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Экс-хоккеист "Трактора" объявил о завершении карьеры в 34 года
2 декабря 2025, 22:58
 
ХоккейСпортМеталлург (Магнитогорск)Ак БарсКХЛ 2025-2026Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Авангард
    Локомотив
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Урал
    Шинник
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Ноттингем Форрест
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Уралмаш
    Зенит
    61
    78
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Ротор
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Кремонезе
    Лацио
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Фиорентина
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Севилья
    Реал Сосьедад
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала