Набоков красиво попрощался с "Металлургом" перед отъездом в США

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российский голкипер Илья Набоков объявил о своем уходе из клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург".
"Это была моя крайняя игра за "Металлург". Клуб, в котором я рос, учился, делал первые шаги во взрослом хоккее, становился чемпионом, переживал непростые поражения и радовался большим победам. Это бесценный опыт. "Металлург" для меня не просто команда, это половина моей жизни длиной в 12 лет", - написал Набоков в своем Telegram-канале.
"Спасибо всем, кто был рядом все эти годы: партнерам, тренерам, персоналу и, конечно, болельщикам. Это меньшее, что я могу сказать, но даже простое спасибо больше всех человеческих слов. Впереди новый этап. Иду в него с благодарностью и интересом. Мы еще увидимся", - добавил он.
Набокову 23 года. В 2024 году он стал обладателем Кубка Гагарина в составе "Металлурга", его признали самым ценным игроком плей-офф. В том же году вратарь был выбран "Колорадо" во втором раунде драфта НХЛ под общим 38-м номером. Всего в КХЛ он провел за "Металлург" 166 матчей, из которых выиграл 88.
