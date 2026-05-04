01:57 04.05.2026
Синоптик рассказал о погоде на 9 мая в Москве

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Вид на Москву со смотровой площадки на Воробьевых горах.
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что во вторник и среду температура воздуха в Москве прогреется до плюс 24 градусов.
  • К 9 мая ожидается снижение температуры до плюс 10 градусов, но снега не будет.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Москвичей ждет похолодание на вторые майские праздники: температура в День Победы может опуститься до плюс десяти градусов, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
Ранее синоптик рассказал агентству, что температура воздуха во вторник и среду прогреется до плюс 24 градусов.
"По всей видимости, такой климат резкого потепления будет не слишком продолжительным, он не затянется надолго, и поэтому к 9 числу можно ожидать снижения температуры, но... похолодания со снегом уже не будет. Температура понизится просто до плюс десяти градусов. С 8 по 10 мая есть вероятность понижения температуры и похолодания (в Москве - ред.)", - сказал агентству Шувалов.
