Ветеранов предупредили о мошенниках, предлагающих выплаты к 9 Мая

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера

Краткий пересказ от РИА ИИ Ветеранов предупредили о мошенниках, которые звонят с информацией о якобы единовременной выплате к 9 Мая.

Для получения выплаты мошенники просят назвать код из СМС, что может привести к потере денег и личных данных.

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В преддверии Дня Победы мошенники пытаются обманывать ветеранов под предлогом выплат к празднику, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

"Ветеранам поступает звонок от "Соцфонда" о персональной выплате к 9 Мая, при этом для зачисления просят назвать код из СМС", — объяснили в организации.

На самом деле этот код может быть как от банковской операции, так и от личных кабинетов, из-за чего человек может потерять деньги и личные данные.