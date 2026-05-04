Мексиканца Монтеса признали лучшим футболистом "Локомотива" в апреле

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Мексиканский защитник Сесар Монтес признан лучшим игроком московского "Локомотива" в апреле по итогам голосования болельщиков, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
В апреле Монтес принял участие в пяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых забил два гола. Также на звание лучшего игрока месяца были номинированы Данил Пруцев, Антон Митрюшкин, Алексей Батраков и Лукас Фассон.
Монтесу 29 лет. Он присоединился к "Локомотиву" в сентябре 2024 года. Всего в текущем сезоне мексиканец провел за клуб 29 матчей и забил четыре гола.
