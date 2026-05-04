У высотки МИД на время ремонта появится защитная галерея

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ремонтно-реставрационные работы в главном корпусе МИД России запланированы на 2027–2029 годы.
- На время ремонта для обеспечения безопасного доступа сотрудников и посетителей будет построена защитная галерея.
- Здание МИД — одна из семи построенных «сталинских высоток», оно возведено в 1948–1953 годах и имеет 27 этажей в центральной части.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В МИД России РИА Новости раскрыли, когда начнется реставрация главного корпуса исторического здания на Смоленской-Сенной площади в Москве и что планируется достроить для безопасного доступа сотрудников и посетителей министерства.
"В 2027-2029 годах запланировано проведение ремонтно-реставрационных работ на следующих фасадах: фасады зоны "Б" (центральная 26-этажная часть здания) со стороны Садового кольца; фасады зоны "Б" со стороны Денежного переулка; фасады зоны "А" (правая 16-этажная пристройка)", - поделились в МИД с агентством.
"Для обеспечения безопасного доступа сотрудников и посетителей министерства на период выполнения ремонтно-реставрационных работ по фасадам со стороны главного входа (центральный подъезд) запроектирована защитная галерея", - уточнил МИД.
Здание МИД - одна из семи построенных "сталинских высоток" - возведено в 1948-1953 годах. Центральная часть здания состоит из 27 этажей, его высота - 172 метра. Цоколь облицован красным гранитом, а фасад - светлыми керамическими блоками. Центральная часть высотки через уступы ярусов переходит в боковые 16-этажные крылья, а за ними - в шестиэтажные. Эти корпуса связывают массив здания с окружающей его жилой застройкой.