Рейтинг@Mail.ru
У высотки МИД на время ремонта появится защитная галерея - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:17 04.05.2026
У высотки МИД на время ремонта появится защитная галерея

РИА Новости: у высотки МИД на время ремонта появится защитная галерея

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ремонтно-реставрационные работы в главном корпусе МИД России запланированы на 2027–2029 годы.
  • На время ремонта для обеспечения безопасного доступа сотрудников и посетителей будет построена защитная галерея.
  • Здание МИД — одна из семи построенных «сталинских высоток», оно возведено в 1948–1953 годах и имеет 27 этажей в центральной части.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В МИД России РИА Новости раскрыли, когда начнется реставрация главного корпуса исторического здания на Смоленской-Сенной площади в Москве и что планируется достроить для безопасного доступа сотрудников и посетителей министерства.
"В 2027-2029 годах запланировано проведение ремонтно-реставрационных работ на следующих фасадах: фасады зоны "Б" (центральная 26-этажная часть здания) со стороны Садового кольца; фасады зоны "Б" со стороны Денежного переулка; фасады зоны "А" (правая 16-этажная пристройка)", - поделились в МИД с агентством.
"Для обеспечения безопасного доступа сотрудников и посетителей министерства на период выполнения ремонтно-реставрационных работ по фасадам со стороны главного входа (центральный подъезд) запроектирована защитная галерея", - уточнил МИД.
Здание МИД - одна из семи построенных "сталинских высоток" - возведено в 1948-1953 годах. Центральная часть здания состоит из 27 этажей, его высота - 172 метра. Цоколь облицован красным гранитом, а фасад - светлыми керамическими блоками. Центральная часть высотки через уступы ярусов переходит в боковые 16-этажные крылья, а за ними - в шестиэтажные. Эти корпуса связывают массив здания с окружающей его жилой застройкой.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
В МИД рассказали, что ждет здание на Смоленской площади
Вчера, 06:13
 
РоссияМоскваСадовое кольцо (Москва)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала