У высотки МИД на время ремонта появится защитная галерея

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В МИД России РИА Новости раскрыли, когда начнется реставрация главного корпуса исторического здания на Смоленской-Сенной площади в Москве и что планируется достроить для безопасного доступа сотрудников и посетителей министерства.

"Для обеспечения безопасного доступа сотрудников и посетителей министерства на период выполнения ремонтно-реставрационных работ по фасадам со стороны главного входа (центральный подъезд) запроектирована защитная галерея", - уточнил МИД.

Здание МИД - одна из семи построенных "сталинских высоток" - возведено в 1948-1953 годах. Центральная часть здания состоит из 27 этажей, его высота - 172 метра. Цоколь облицован красным гранитом, а фасад - светлыми керамическими блоками. Центральная часть высотки через уступы ярусов переходит в боковые 16-этажные крылья, а за ними - в шестиэтажные. Эти корпуса связывают массив здания с окружающей его жилой застройкой.