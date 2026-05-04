Медведев поднялся на девятое место в рейтинге АТР

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на одну строчку и стал девятым в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На минувшей неделе первая ракетка России дошел до четвертого круга турнира серии "Мастерс" в Мадриде. Выбывший во втором круге россиянин Андрей Рублев опустился на две позиции и стал 14-м. Следом идет поднявшийся на одну строчку Карен Хачанов, который проиграл в третьем раунде.
Первую строчку сохранил за собой победитель прошедшего "Мастерса" итальянец Янник Синнер. Вторым идет испанец Карлос Алькарас, третьим - финалист турнира немец Александр Зверев.
Рейтинг ATP, версия от 4 мая:
- 1 (1). Янник Синнер (Италия) - 14350 баллов;
- 2 (2). Карлос Алькарас (Испания) - 12960;
- 3 (3). Александр Зверев (Германия) - 5805;
- 4 (4). Новак Джокович (Сербия) - 4700;
- 5 (5). Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 4050;
- 6 (6). Бен Шелтон (США) - 4030;
- 7 (7). Тейлор Фриц (США) - 3770;
- 8 (8). Алекс де Минаур (Австралия) - 3755;
- 9 (10). Даниил Медведев (Россия) - 3460;
- 10 (9). Лоренцо Музетти (Италия) - 3415...
- 14 (12). Андрей Рублев (Россия) - 2590;
- 15 (16). Карен Хачанов (Россия) - 2220.
