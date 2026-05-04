Медведев поднялся на девятое место в рейтинге АТР - РИА Новости Спорт, 04.05.2026
Теннис
 
08:04 04.05.2026 (обновлено: 09:04 04.05.2026)
Медведев поднялся на девятое место в рейтинге АТР

Медведев поднялся на одну строчку и стал девятым в рейтинге ATP

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
  • Андрей Рублев опустился на две позиции и стал 14-м.
  • Карен Хачанов поднялся на одну строчку и находится на 15-м месте.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на одну строчку и стал девятым в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На минувшей неделе первая ракетка России дошел до четвертого круга турнира серии "Мастерс" в Мадриде. Выбывший во втором круге россиянин Андрей Рублев опустился на две позиции и стал 14-м. Следом идет поднявшийся на одну строчку Карен Хачанов, который проиграл в третьем раунде.
Первую строчку сохранил за собой победитель прошедшего "Мастерса" итальянец Янник Синнер. Вторым идет испанец Карлос Алькарас, третьим - финалист турнира немец Александр Зверев.

Рейтинг ATP, версия от 4 мая:

