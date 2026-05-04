Ученый объяснил, кому важно следить за уровнем глюкозы в крови - РИА Новости, 04.05.2026
02:44 04.05.2026
Ученый объяснил, кому важно следить за уровнем глюкозы в крови

© iStock.com / miodrag ignjatovic
Девушка измеряет сахар в крови. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Контроль уровня глюкозы в крови особенно важен для людей с диабетом.
  • Поддержание стабильного уровня сахара в крови помогает снизить риски осложнений и сохранить качество жизни в пожилом возрасте.
  • Для контроля уровня глюкозы могут использоваться системы постоянного мониторинга глюкозы.
ВЕНА, 4 мая - РИА Новости. Контроль уровня глюкозы в крови особенно важен для людей с диабетом, поскольку нарушения показателей сахара напрямую связаны и с сердечно-сосудистым здоровьем, и со здоровьем мозга, заявил РИА Новости приглашенный профессор университета имени Зигмунда Фрейда в Вене Эмиэль Воутерс.
"Особенно важно контролировать уровень глюкозы пациентам с диабетом, поскольку нарушения сахара в крови напрямую связаны не только с сердечно-сосудистым здоровьем, но и со здоровьем мозга", - сказал собеседник агентства на полях конференции по теме активного долголетия в университете имени Зигмунда Фрейда в Вене, комментируя вопрос о влиянии потребления сахара на сохранение здоровья.
По его словам, поддержание стабильного уровня сахара в крови помогает снизить риски осложнений и сохранить качество жизни в пожилом возрасте. "Идеальная ситуация - когда примерно 70-80% времени в течение суток уровень глюкозы находится в нормальном диапазоне. И именно это снижает риски для сердечно-сосудистой системы и здоровья мозга", - пояснил он.
Профессор добавил, что для этого, в частности, могут использоваться системы постоянного мониторинга глюкозы, которые позволяют отслеживать показатели в течение суток и своевременно корректировать лечение.
Выступая на конференции с докладом, профессор отметил, что контроль уровня глюкозы в крови является одним из ключевых факторов здорового старения.
Эмиэль Воутерс является почетным профессором респираторной медицины Маастрихтского университета (Нидерланды) и приглашенным профессором университета имени Зигмунда Фрейда в Вене.
