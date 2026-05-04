Семин сравнил шансы "Краснодара" и "Зенита" на титул в РПЛ

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Футболисты "Краснодара" обладают большим опытом, показывают сбалансированную игру и уже хорошо знают, как надо победно завершать чемпионат страны, заявил РИА Новости экс-главный тренер сборной России и московского "Локомотива" Юрий Семин.

"Это уже опытная и очень сбалансированная команда, которая очень хочет еще раз выиграть чемпионское звание. У конкурентов почти равные условия, за исключением того, что между ними есть разница в одно очко", - добавил собеседник агентства.