Семин сравнил шансы "Краснодара" и "Зенита" на титул в РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юрий Семин заявил, что футболисты «Краснодара» обладают большим опытом и знают, как победно завершать чемпионат России.
- «Краснодар» в 28 матчах набрал 63 очка и за два тура до конца соревнования опережает на один балл «Зенит».
- В двух заключительных турах «Краснодар» встретится с «Динамо» и «Оренбургом».
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Футболисты "Краснодара" обладают большим опытом, показывают сбалансированную игру и уже хорошо знают, как надо победно завершать чемпионат страны, заявил РИА Новости экс-главный тренер сборной России и московского "Локомотива" Юрий Семин.
"Я отдаю предпочтение той команде, которая сегодня находится на одно очко впереди. "Зенит" очень мощно провел матч с ЦСКА (петербуржцы в субботу выиграли в Москве со счетом 3:1 – прим. ред.). Посмотрим, что будет дальше. Футбол тем и интересен, что он непредсказуем. Вне всякого сомнения, "Зенит" обязан брать шесть очков в матчах с "Сочи" и "Ростовом". Но я думаю, что и "Краснодар" в такой ситуации знает, как надо победно заканчивать сезон", - сказал Семин, оценивая шансы команд.
"Это уже опытная и очень сбалансированная команда, которая очень хочет еще раз выиграть чемпионское звание. У конкурентов почти равные условия, за исключением того, что между ними есть разница в одно очко", - добавил собеседник агентства.
Краснодарцы в двух заключительных турах 11 мая встретятся в Москве с "Динамо", а 17 мая дома сыграют с "Оренбургом".
"Краснодар" вернул себе первое место в РПЛ
3 мая, 18:59