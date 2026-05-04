Семин сравнил шансы "Краснодара" и "Зенита" на титул в РПЛ - РИА Новости Спорт, 04.05.2026
16:09 04.05.2026 (обновлено: 16:12 04.05.2026)
Семин сравнил шансы "Краснодара" и "Зенита" на титул в РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юрий Семин заявил, что футболисты «Краснодара» обладают большим опытом и знают, как победно завершать чемпионат России.
  • «Краснодар» в 28 матчах набрал 63 очка и за два тура до конца соревнования опережает на один балл «Зенит».
  • В двух заключительных турах «Краснодар» встретится с «Динамо» и «Оренбургом».
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Футболисты "Краснодара" обладают большим опытом, показывают сбалансированную игру и уже хорошо знают, как надо победно завершать чемпионат страны, заявил РИА Новости экс-главный тренер сборной России и московского "Локомотива" Юрий Семин.
Действующий чемпион страны "Краснодар" в 28 матчах набрал 63 очка и за два тура до конца соревнования опережает на один балл занимающий второе место петербургский "Зенит".
"Я отдаю предпочтение той команде, которая сегодня находится на одно очко впереди. "Зенит" очень мощно провел матч с ЦСКА (петербуржцы в субботу выиграли в Москве со счетом 3:1 – прим. ред.). Посмотрим, что будет дальше. Футбол тем и интересен, что он непредсказуем. Вне всякого сомнения, "Зенит" обязан брать шесть очков в матчах с "Сочи" и "Ростовом". Но я думаю, что и "Краснодар" в такой ситуации знает, как надо победно заканчивать сезон", - сказал Семин, оценивая шансы команд.
"Это уже опытная и очень сбалансированная команда, которая очень хочет еще раз выиграть чемпионское звание. У конкурентов почти равные условия, за исключением того, что между ними есть разница в одно очко", - добавил собеседник агентства.
Краснодарцы в двух заключительных турах 11 мая встретятся в Москве с "Динамо", а 17 мая дома сыграют с "Оренбургом".
