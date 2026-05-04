СМИ: спортсмены из КНДР впервые за восемь лет посетят Южную Корею

СЕУЛ, 4 мая - РИА Новости. Женский футбольный клуб из КНДР посетит Южную Корею для соревнований в полуфинале женской Лиги чемпионов Азиатской футбольной конфедерации (AFC), это первый визит спортивной команды из КНДР на Юг за восемь лет, а для женского футбола - за 12 лет, передает южнокорейское агентство Ренхап.
По данным агентства, женский футбольный клуб КНДР "Нэкохян" в этом месяце посетит Южную Корею и сыграет с "Сувон FC Уимен" в полуфинале женской ЛЧ AFC.
"Как сообщили в Ассоциации футбола Кореи, AFC 1 числа уведомила, что клуб "Нэкохян" подтвердил участие в турнире", - пишет Ренхап.
Полуфинальный матч состоится 20 мая в 19.00 (13.00 мск) на стадионе Suwon Sports Complex. В случае победы команда КНДР выйдет в финал, который пройдет 23 мая в 14.00 (8.00 мск) на той же арене.
Последний визит спортивной команды КНДР в Южную Корею, как пишет Ренхап, состоялся в декабре 2018 года в рамках финала мирового тура ITTF по настольному теннису. А именно женская футбольная команда КНДР посетит Южную Корею впервые за 12 лет - с момента Азиатских игр в Инчхоне в 2014 году.
Женская Лига чемпионов AFC проходит в этом году второй раз, первый сезон состоялся в 2024-2025 годах. Это турнир, определяющий сильнейший клуб Азии среди женских команд.
Как пишет Ренхап, футбольная команда КНДР "Нэкохян" ("Моя родина"), включающий 27 игроков, с учетом резервных, и 12 членов тренерского штаба, базируется в Пхеньяне и спонсируется компанией потребительских товаров из КНДР "Нэкохян". Команда является чемпионом высшей лиги КНДР сезона 2021-2022 годов.
Ранее Suwon FC Women и "Нэкохян" были определены в одну группу C, и в матче группового этапа, прошедшем в ноябре в Мьянме, команда КНДР одержала победу со счетом 3:0.
