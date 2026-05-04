СМИ: спортсмены из КНДР впервые за восемь лет посетят Южную Корею

СЕУЛ, 4 мая - РИА Новости. Женский футбольный клуб из КНДР посетит Южную Корею для соревнований в полуфинале женской Лиги чемпионов Азиатской футбольной конфедерации (AFC), это первый визит спортивной команды из КНДР на Юг за восемь лет, а для женского футбола - за 12 лет, передает южнокорейское агентство Ренхап.