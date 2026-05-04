Чемпионка ОИ Киселева доставит частицу московского Вечного огня в Киргизию - РИА Новости Спорт, 04.05.2026
14:45 04.05.2026 (обновлено: 14:59 04.05.2026)
Чемпионка ОИ Киселева доставит частицу московского Вечного огня в Киргизию

Мария Киселёва
Мария Киселёва. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Олимпийская чемпионка Мария Киселева и врач, телеведущий Андрей Продеус доставят частицу московского Вечного огня в Киргизию.
  • В Киргизии 6–7 мая пройдет международная акция «Огонь памяти».
  • Участники акции доставят лампады, зажженные от Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду Москвы, в Бишкек и Ош.
БИШКЕК, 4 мая – РИА Новости. Олимпийская чемпионка Мария Киселева и известный врач и телеведущий Андрей Продеус доставят в Киргизию частицу московского Вечного огня, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе посольства России в Бишкеке.
"В Кыргызстане 6–7 мая вновь пройдет международная акция "Огонь памяти". Активисты крупнейшего общественного движения России "Народный фронт" при поддержке Россотрудничества доставят в Кыргызстан лампады, зажженные от Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду Москвы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Москве акция стартует во вторник. Участники доставят частицы Вечного огня в различные страны мира.
Бишкек "Огонь памяти" доставит трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, телеведущая, актриса, руководитель "Театра на воде" Мария Киселева, а в Ош — врач-педиатр, иммунолог, аллерголог, доктор медицинских наук, телеведущий Андрей Продеус", - уточнили в диппредставительстве.
На фронты Великой Отечественной войны ушли более 360 тысяч жителей Советской Киргизии. Треть из них домой не вернулись, 72 человека за боевые подвиги были удостоены звания Героев Советского Союза, некоторые из них - дважды. В республике День Победы является государственным праздником.
РоссияБишкекКиргизияМария КиселеваАндрей ПродеусФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
