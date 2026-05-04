Чемпионка ОИ Киселева доставит частицу московского Вечного огня в Киргизию

БИШКЕК, 4 мая – РИА Новости. Олимпийская чемпионка Мария Киселева и известный врач и телеведущий Андрей Продеус доставят в Киргизию частицу московского Вечного огня, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе посольства России в Бишкеке.
"В Кыргызстане 6–7 мая вновь пройдет международная акция "Огонь памяти". Активисты крупнейшего общественного движения России "Народный фронт" при поддержке Россотрудничества доставят в Кыргызстан лампады, зажженные от Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду Москвы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Москве акция стартует во вторник. Участники доставят частицы Вечного огня в различные страны мира.
"В Бишкек "Огонь памяти" доставит трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, телеведущая, актриса, руководитель "Театра на воде" Мария Киселева, а в Ош — врач-педиатр, иммунолог, аллерголог, доктор медицинских наук, телеведущий Андрей Продеус", - уточнили в диппредставительстве.
На фронты Великой Отечественной войны ушли более 360 тысяч жителей Советской Киргизии. Треть из них домой не вернулись, 72 человека за боевые подвиги были удостоены звания Героев Советского Союза, некоторые из них - дважды. В республике День Победы является государственным праздником.
