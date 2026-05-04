Чемпионка ОИ Киселева доставит частицу московского Вечного огня в Киргизию

БИШКЕК, 4 мая – РИА Новости. Олимпийская чемпионка Мария Киселева и известный врач и телеведущий Андрей Продеус доставят в Киргизию частицу московского Вечного огня, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе посольства России в Бишкеке.

На фронты Великой Отечественной войны ушли более 360 тысяч жителей Советской Киргизии. Треть из них домой не вернулись, 72 человека за боевые подвиги были удостоены звания Героев Советского Союза, некоторые из них - дважды. В республике День Победы является государственным праздником.