Громкий провал Кучерова. Канада смеется над русским гением

"Тампа" проиграла "Монреалю" в седьмом матче серии плей-офф НХЛ и досрочно завершила сезон. "Лайтнинг" четвертый сезон подряд вылетели на стадии первого раунда, а звезда "молний" Никита Кучеров продлил очень неудачную серию.

Невероятный крах

С учетом того, насколько равным получилось противостояние "Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Монреаль Канадиенс" в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги, было вполне объяснимо и справедливо, что именно их серия из всех остальных в итоге дошла до седьмого матча. По ходу всей дуэли обе команды чередовали свои победы и четыре раза уходили за пределы основного времени. В предыдущей, шестой игре серии "Тампа" с "Монреалем" и вовсе оформили всего один гол на двоих — тот самый, что стал спасительным для "Лайтнинг" и перевел противостояние в седьмую игру.

О том, как сложится седьмой матч серии, можно было только гадать. С одной стороны, фаворитом на бумаге считались "молнии", чьи игроки имеют больше опыта участия в таких матчах, чем "Канадиенс". С другой, "Хабс" по ходу дуэли ничуть не уступали "Тампе" и нашли возможности для достижения успеха и нейтрализации мощной атаки соперника. Свой навык достижения нужного результата в ситуации, когда об этом ничто не говорит, "Монреаль" продемонстрировал в самый важный момент в сезоне.

Несмотря на то, что "Канадиенс" играли в гостях, в Тампе самый титулованный клуб в истории НХЛ не остался без поддержки. Возможно, в том числе она помогла подопечным Мартена Сан-Луи — легенды "Лайтнинг" — выстоять, выдержать мощный прессинг и уйти с площадки победителями, а не побежденными. По всей продвинутой статистике и логике "Хабс" должны были проиграть этот матч, но удача оказалась на их стороне.

Именно удача сыграла свою роль. "Монреаль" за весь матч нанес всего лишь девять бросков в створ ворот, причем в течение 26 минут и 27 секунд чистого игрового времени голкипер "Тампы" Андрей Василевский ни разу не вступил в игру. За этот временной отрезок, что "Канадиенс" провели без бросков в створ, подопечные Сан-Луи даже успели дважды сыграть в большинстве, но никакой угрозы чужим воротам они не создали. Для "Монреаля" и всей НХЛ случай, когда одна команда ни разу не бросила в створ ворот за целый период матча плей-офф, стал поистине уникальным. Но даже при таких обстоятельствах "Хабс" организовали два гола — на один больше, чем у оппонента.

© REUTERS / Morgan Tencza Хоккеисты "Монреаль Канадиенс" празднуют гол © REUTERS / Morgan Tencza Хоккеисты "Монреаль Канадиенс" празднуют гол

Оба гола "Монреаль" оформил в классическом для всей серии стиле. На протяжении всего противостояния между двумя клубами в этом розыгрыше плей-офф ключевыми были не техника и мастерство звездных игроков с обеих сторон, а отскоки, рикошеты и подставления. Именно так "Канадиенс" открыли счет в седьмой встрече, когда под занавес первого периода автором гола стал Ник Сузуки. Капитан канадского клуба удачно подставил клюшку после дальнего броска Кейдена Гуле, и шайба рикошетом от защитника "Тампы" Яниса Мозера влетела в ворота.

В середине третьего периода гости оформили еще более неочевидный гол и снова вышли вперед. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский справился с дальним броском Лэйна Хатсона, отбив шайбу блином, но та отскочила от лицевого борта точно к Алексу Ньюхуку. Форвард "Хабс" ткнул по шайбе из-за ворот, и снаряд предательски залетел в ворота рикошетом от спины российского вратаря. Более обидной ситуации Василевский не мог себе представить.

"Тампа" же сподобилась всего лишь на один гол, хотя "Лайтнинг" и нанесли 29 бросков в створ за весь матч. Голкипер "Монреаля" Якуб Добеш провел очередную великолепную игру и нейтрализовал множество поистине острых и опасных моментов соперника, совершив ряд ярких сейвов. Лишь однажды вратарь "Хабс" не сдюжил, когда удачно на подставлении в ходе розыгрыша большинства в конце второго периода сыграл форвард "Лайтнинг" Доминик Джеймс. С остальными попытками "молний" Добеш справился, а где надо — помогли защитники, блокировавшие броски грозного оппонента.

© Фото : Социальные сети Голкипер "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский в матче против "Монреаль Канадиенс" © Фото : Социальные сети Голкипер "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский в матче против "Монреаль Канадиенс"

2:1 в седьмом матче и 4-3 в серии — "Монреаль" прошел во второй раунд плей-офф, где сыграет с "Баффало Сейбрз". "Тампа" же четвертый год подряд завершает сезон досрочно. После поражения в финале Кубка Стэнли-2022 "Лайтнинг" не выиграли ни одной серии в плей-офф (2-4 против "Торонто" в 2023 году, оба раза по 1-4 против "Флориды" в 2024 и 2025 годах, 3-4 против "Монреаля" в 2026-м). Для главного тренера "молний" Джона Купера, под чьим руководством в этом же году сборная Канада потерпела очень болезненное поражение в финале олимпийского турнир в Милане, такой провал — особенный.

Неудачная серия Кучерова

В мастерстве, уникальности, величии и влиянии Никиты Кучерова. Российский нападающий вот уже много лет является ключевым игроком "Тампы" и одним из лучших хоккеистов во всем мире. Последние четыре года Кучеров набирает не менее 113 очков за сезон. Но в регулярных чемпионатах. Насколько полезны личные успехи Никиты для команды в плей-офф? Результаты говорят о многом.

За те же четыре последних сезона с учетом текущего звездный россиянин набрал 23 очка в 23 матчах. Статистика "один балл за игру в среднем" не может не впечатлять, если бы не не одно "но" — за эти 23 матча Кучеров забросил всего лишь две шайбы (в первом матче серии против "Торонто" в 2023-м и во втором матче серии против "Монреаля" в 2026-м). И пусть Никита не является чистым снайпером, но от игроков его калибра вправе ожидать большего влияния на результат в важнейшей части сезона. Кучеров же последние три подряд матча в противостоянии с "Канадиенс" провел без результативных действий. Россиянин запомнился лишь стычками с игроками "Монреаля" и попытками вывести соперника из себя. Словом — занимался не своей работой.

Вместе с этим Кучеров продлил очень неудачную для себя серию. Сегодняшний матч стал седьмым в карьере Никиты в НХЛ, когда он принял участие в седьмой игре серии плей-офф, и очередным — с нулем в графе "результативные действия". Российский нападающий "Тампы" за всю свою карьеру в НХЛ не набрал ни одного очка. Для сравнения — даже голкипер "Флориды" Сергей Бобровский набрал больше баллов в седьмых матчах серии Кубка Стэнли, чем Кучеров, отличившись голевой передачей в решающей игре серии против "Бостона" в 2023 году.

Все седьмые матчи серий плей-офф с участием Кучерова:

"Тампа" - "Детройт", сезон-2014/15 (2:0)

"Рейнджерс" - "Тампа", сезон -2014/15 (0:2)

"Питтсбург" - "Тампа", сезон-2015/16 (2:1)

"Тампа" - "Вашингтон", сезон-2017/18 (0:4)

"Тампа" - "Айлендерс", сезон-2020/21 (1:0)

"Торонто" - "Тампа", сезон-2021/22 (1:2)

"Тампа" - "Монреаль", сезон-2025/26 (1:2)

По ходу всей серии против "Хабс" Кучеров успел стать персоной нон-грата в Монреале. Канадские болельщики буквально возненавидели россиянина и, радуясь победе своей команды, особенно активно празднуют неудачу Никиты. В социальных сетях фанаты "Канадиенс" ругаются на форварда "Тампы", оскорбляю его и смеются над его поражениям и называют его "агентом 007" — "0 голов, 0 передач, 7 седьмых матчей".

Следующий сезон станет для Кучерова последним по его текущему контракту с "Тампой" с кэпхитом 9,5 миллиона долларов. То, каким окажется карьерное будущее 32-летнего нападающего, точно станет одной из главных интриг. Сам Никита явно не желает покидать "Лайтнинг", но "молнии", выставив за дверь Стивена Стэмкоса, показали, что готовы принимать самые непопулярные и неочевидные решения.