"Тампа" с Кучеровым и Василевским вылетела из плей-офф НХЛ

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" проиграли "Монреаль Канадиенс" в седьмом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и выбыли из розыгрыша Кубка Стэнли-2026.

Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась победой гостей со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0). В составе "Монреаля" шайбы забросили Ник Сузуки (19-я минута) и Алекс Ньюхук (52). У хозяев площадки автором единственного гола стал Доминик Джеймс (34).

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров нанес три броска в створ ворот, заблокировал один бросок и очков не набрал. Голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил семь бросков из девяти. Форвард "Монреаля" Иван Демидов заблокировал один бросок и применил один силовой прием.