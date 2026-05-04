"Тампа" с Кучеровым и Василевским вылетела из плей-офф НХЛ

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" проиграли "Монреаль Канадиенс" в седьмом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и выбыли из розыгрыша Кубка Стэнли-2026.
04 мая 2026 • начало в 01:00
33:27 • Доминик Джеймс
(Charles-Edouard D'Astous, Гаге Гонсалвеш)
18:39 • Ник Сузуки
51:07 • Алекс Ньюхук
(Лэйн Хатсон, Кайден Гуле)
Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась победой гостей со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0). В составе "Монреаля" шайбы забросили Ник Сузуки (19-я минута) и Алекс Ньюхук (52). У хозяев площадки автором единственного гола стал Доминик Джеймс (34).
Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров нанес три броска в створ ворот, заблокировал один бросок и очков не набрал. Голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил семь бросков из девяти. Форвард "Монреаля" Иван Демидов заблокировал один бросок и применил один силовой прием.
Счет в серии до четырех побед стал 4-3 в пользу "Канадиенс", которые стали победителями противостояния и вышли во второй раунд плей-офф НХЛ, где сыграют с "Баффало Сейбрз". "Тампа" выбыла из розыгрыша Кубка Стэнли на стадии первого раунда четвертый сезон подряд.