"Тампа" с Кучеровым и Василевским вылетела из плей-офф НХЛ

03:52 04.05.2026
"Тампа" с Кучеровым и Василевским проиграла "Монреалю" и выбыла из плей-офф НХЛ

© REUTERS / Eric BolteГолкипер "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский в матче против "Монреаль Канадиенс"
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" проиграли "Монреаль Канадиенс" в седьмом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и выбыли из розыгрыша Кубка Стэнли-2026.
04 мая 2026 • начало в 01:00
Завершен
Тампа-Бэй
1 : 2
Монреаль
33:27 • Доминик Джеймс
(Charles-Edouard D'Astous, Гаге Гонсалвеш)
18:39 • Ник Сузуки
(Кайден Гуле, Джош Андерсон)
51:07 • Алекс Ньюхук
(Лэйн Хатсон, Кайден Гуле)
Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась победой гостей со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0). В составе "Монреаля" шайбы забросили Ник Сузуки (19-я минута) и Алекс Ньюхук (52). У хозяев площадки автором единственного гола стал Доминик Джеймс (34).
Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров нанес три броска в створ ворот, заблокировал один бросок и очков не набрал. Голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил семь бросков из девяти. Форвард "Монреаля" Иван Демидов заблокировал один бросок и применил один силовой прием.
Счет в серии до четырех побед стал 4-3 в пользу "Канадиенс", которые стали победителями противостояния и вышли во второй раунд плей-офф НХЛ, где сыграют с "Баффало Сейбрз". "Тампа" выбыла из розыгрыша Кубка Стэнли на стадии первого раунда четвертый сезон подряд.
