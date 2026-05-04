В ЮАР внутри крокодила нашли человеческие останки

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Человеческие останки обнаружены в кишечнике крокодила в ЮАР, для извлечения огромной рептилии из водоема был задействован вертолет, сообщила местная полиция.
"В ходе крайне опасной и сложной операции на реке Комати капитан Потгитер был спущен с вертолета SANParks в кишащую крокодилами реку, где мужественно обвязал крокодила тросом, действуя в исключительно опасных условиях", - говорится в сообщении правоохранителей в соцсетях.
После того как животное усыпили и эвакуировали при помощи вертолета, эксперты извлекли из его кишечника останки, которые были направлены на ДНК-анализ для подтверждения личности погибшего. По данным полиции, расследование пока продолжается.
Как сообщает газета Citizen, останки, предположительно, могут принадлежать 59-летнему бизнесмену из провинции Гаутенг, который пропал без вести в прошлом месяце после того, как его автомобиль был найден застрявшим на мосту в Коматипоорте.
