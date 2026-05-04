Рейтинг@Mail.ru
В ЮАР внутри крокодила нашли человеческие останки - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:52 04.05.2026 (обновлено: 14:29 04.05.2026)
В ЮАР внутри крокодила нашли человеческие останки

Полицейские в ЮАР достали из реки крокодила с человеческими останками внутри

© Depositphotos.com / OndrejProsickyКрокодил
Крокодил - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© Depositphotos.com / OndrejProsicky
Крокодил. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ЮАР в кишечнике крокодила обнаружены человеческие останки.
  • Для извлечения крокодила из водоема был задействован вертолет.
  • Останки направлены на ДНК-анализ для подтверждения личности погибшего.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Человеческие останки обнаружены в кишечнике крокодила в ЮАР, для извлечения огромной рептилии из водоема был задействован вертолет, сообщила местная полиция.
"В ходе крайне опасной и сложной операции на реке Комати капитан Потгитер был спущен с вертолета SANParks в кишащую крокодилами реку, где мужественно обвязал крокодила тросом, действуя в исключительно опасных условиях", - говорится в сообщении правоохранителей в соцсетях.
После того как животное усыпили и эвакуировали при помощи вертолета, эксперты извлекли из его кишечника останки, которые были направлены на ДНК-анализ для подтверждения личности погибшего. По данным полиции, расследование пока продолжается.
Как сообщает газета Citizen, останки, предположительно, могут принадлежать 59-летнему бизнесмену из провинции Гаутенг, который пропал без вести в прошлом месяце после того, как его автомобиль был найден застрявшим на мосту в Коматипоорте.
Место обнаружения останков трех человек возле жилого комплекса Парус в Уфе - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
На площадке строящегося дома в Уфе нашли останки трех человек
27 апреля, 13:37
 
В миреЮАРГаутенг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала