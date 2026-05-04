Президент IBU заявил, что организация не имеет никаких контактов с СБР

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости, Александр Говоров. Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин заявил РИА Новости, что организация не имеет на текущий момент никаких контактов с Союзом биатлонистов России (СБР) по поводу допуска российских спортсменов на международные соревнования.
СБР 10 декабря подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу недопуска российских спортсменов к участию в международных соревнованиях. 14 марта министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что слушания должны пройти во второй половине апреля.
"Нет, на текущий момент IBU не имеет контактов с СБР", - сказал Далин.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в IBU СБР и Белорусской федерации биатлона. IBU ранее не разрешил россиянам пройти квалификацию для участия в Олимпиаде 2026 года в Италии.
Международный олимпийский комитет (МОК) 11 декабря рекомендовал снять все ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях, а взрослых атлетов допускать до турниров в индивидуальном нейтральном статусе.