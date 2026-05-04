Глава Мордовии попросил Путина поддержать его повторное выдвижение - РИА Новости, 04.05.2026
13:55 04.05.2026 (обновлено: 17:28 04.05.2026)
Глава Мордовии попросил Путина поддержать его повторное выдвижение

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Глава Республики Мордовия Артем Здунов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Глава Республики Мордовия Артем Здунов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Мордовии Артем Здунов попросил президента России Владимира Путина поддержать его намерение участвовать в выборах руководителя республики в сентябре 2026 года.
  • Президент РФ Владимир Путин поддержал выдвижение Здунова и пожелал ему успехов на предстоящих выборах.
  • Здунов был назначен временно исполняющим обязанности главы Мордовии в ноябре 2020 года.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов попросил президента России Владимира Путина поддержать его в намерении участвовать в выборах руководителя республики в сентябре 2026 года.
В понедельник президент РФ Владимир Путин принял в Кремле главу Мордовии Артема Здунова.
"Я бы хотел продолжить работу с Мордовией, это моя малая родина. Мне бы хотелось спросить Ваше мнение по этому поводу и, если посчитаете необходимым, заручиться поддержкой, пойти на выборы в этом году. Уже пятилетний срок проходит, и состоятся выборы", - заявил Здунов на встрече с Путиным.
Глава государства поддержал выдвижение Здунова и пожелал ему успехов на предстоящих выборах руководителя республики.
Здунов был назначен временно исполняющим обязанности главы Мордовии 18 ноября 2020 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Мордовии Владимира Волкова. В сентябре 2021 года на выборах руководителя региона за Здунова проголосовали 78,26% участвовавших в выборах жителей республики.
