Гандболистки и тренер клуба "Ростов-Дон" попали в "Миротворец"

Дибирова является заслуженным мастером спорта, трехкратной чемпионкой мира в составе сборной РФ, серебряным призером олимпийских игр 2008 года, двукратным победителем европейской лиги чемпионов. Кузнецова - двукратный чемпион мира, в составе сборной России завоевала золото Олимпиады в Рио-де-Жанейро и серебро Олимпийских игр в Токио, призер чемпионатов Европы и мира, двукратный обладатель Кубка мира. Фролова - серебряный призер чемпионата Европы и бронзовый призер чемпионата мира. Левша - чемпионка России и Франции.