Гандболистки и тренер клуба "Ростов-Дон" попали в "Миротворец" - РИА Новости Спорт, 04.05.2026
12:41 04.05.2026
Гандболистки и тренер клуба "Ростов-Дон" попали в "Миротворец"

Гандболистки и тренер клуба "Ростов-Дон" внесены в базу сайта "Миротворец"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гандболистки и главный тренер женского гандбольного клуба "Ростов-Дон" были внесены в базу данных украинского сайта "Миротворец".
  • Поводом для внесения в базу стала встреча и совместное фото после матча с военнослужащими, находящимися на излечении в военном госпитале.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Гандболистки и главный тренер женского гандбольного клуба "Ростов-Дон" были внесены в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Персональные данные спортсменок Юлии Грацкевич, Миланы Таженовой, Екатерины Левши, Алены Амельченко, Екатерины Зеленковой, Полины Кузнецовой, Юлии Бабенко, Ярославы Фроловой и главного тренера женского гандбольного клуба "Ростов-Дон" Ирины Дибировой были опубликованы на сайте в воскресенье вечером. "Миротворец" обвиняет их в поддержке России и в якобы "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины". Поводом для внесения в базу стала встреча и совместное фото после матча с военнослужащими, находящимися на излечении в военном госпитале, которые посетили матч в рамках проекта социокультурной реабилитации участников СВО.
Дибирова является заслуженным мастером спорта, трехкратной чемпионкой мира в составе сборной РФ, серебряным призером олимпийских игр 2008 года, двукратным победителем европейской лиги чемпионов. Кузнецова - двукратный чемпион мира, в составе сборной России завоевала золото Олимпиады в Рио-де-Жанейро и серебро Олимпийских игр в Токио, призер чемпионатов Европы и мира, двукратный обладатель Кубка мира. Фролова - серебряный призер чемпионата Европы и бронзовый призер чемпионата мира. Левша - чемпионка России и Франции.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Также на "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних.
