ЕС не станет глобальным игроком без Турции, заявил Эрдоган

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эрдоган заявил, что Европейский союз не сможет стать полноценным глобальным игроком без полноправного членства Турции.
- Турция подала заявку на вступление в европейское сообщество в 1987 году, напомнил он.
- И добавил, что переговорный процесс неоднократно прерывался по политическим причинам.
АНКАРА, 4 мая – РИА Новости. Европейский союз не сможет стать полноценным глобальным игроком без полноправного членства Турции, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Косс заявила, что Евросоюз стремится восстановить доверие в отношениях с Турцией, в том числе с учетом ее военного потенциала.
"Европейский союз, в котором Турция не является полноправным членом, не сможет стать глобальным игроком и центром притяжения", - заявил турецкий лидер в своем обращении к нации после заседания кабинета министров.
Он подчеркнул, что ключевой вопрос заключается в том, какое место Брюссель намерен занять в будущем мировом порядке. По его словам, Турция не является страной второстепенного значения, к которой обращаются лишь в случае необходимости, и не намерена принимать подобный подход.
Президент напомнил, что Турция подала заявку на вступление в европейское сообщество еще в 1959 году, а в 1963 году был подписан Анкарский договор, заложивший правовую основу отношений.
Турция официально подала заявку на членство в ЕС в 1987 году, а переговоры о вступлении начались в 2005 году. На данный момент открыты 16 из 35 переговорных глав.
Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с Европейским экономическим сообществом - прообразом ЕС, - а в 1987 году подала заявку на членство в союзе, при этом переговоры о вступлении начались только в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что при необходимости дороги республики и Европейского союза "могут разойтись".
