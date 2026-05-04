ЕС не станет глобальным игроком без Турции, заявил Эрдоган

"Европейский союз, в котором Турция не является полноправным членом, не сможет стать глобальным игроком и центром притяжения", - заявил турецкий лидер в своем обращении к нации после заседания кабинета министров.

Президент напомнил, что Турция подала заявку на вступление в европейское сообщество еще в 1959 году, а в 1963 году был подписан Анкарский договор, заложивший правовую основу отношений.

Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с Европейским экономическим сообществом - прообразом ЕС, - а в 1987 году подала заявку на членство в союзе, при этом переговоры о вступлении начались только в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что при необходимости дороги республики и Европейского союза "могут разойтись".