Рейтинг@Mail.ru
Евродепутат рассказал о пощечине, полученной ЕС от Трампа - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:11 04.05.2026
Евродепутат рассказал о пощечине, полученной ЕС от Трампа

Евродепутат Делла Валле: ЕС получает пощечину от Трампа и не реагирует

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЕС с введением новых пошлин получает "пощечину" от президента США Дональда Трампа, считает евродепутат Данила Делла Валле.
  • По его мнению, отсутствие реакции на меры не приносит пользы и является подарком для главы Белого дома.
РИМ, 4 мая - РИА Новости. ЕС из-за пошлин США получает от американского президента Дональда Трампа пощечину и не реагирует, заявил евродепутат от итальянского оппозиционного "Движения 5 звезд" Данило Делла Валле в поступившем РИА Новости заявлении.
"ЕС получает пощечину от Трампа и не реагирует. Из Еревана, где она участвует в заседании Европейского политического сообщества, Урсула фон дер Ляйен решила не комментировать пошлины в 25%, введенные на автомобили и грузовики европейского производства, что является явным нарушением и без того ужасных соглашений, подписанных в Шотландии", - заявил Делла Валле.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Каллас рассказала о реакции ЕС на решение США о выводе войск из Германии
Вчера, 10:20
По его словам, такое покорное отношение европейцев не только не приносит пользы, но и является подарком для Трампа, который продолжает относиться к странам Европы так, будто они его колония.
"Мы видели это в Газе, Ливане, Венесуэле: военные расходы, цены на энергоносители, налог на цифровые услуги и минимальный налог - нет ни одного вопроса, по которому США не диктовали бы повестку дня ЕС", - считает евродепутат.
Как отметил Делла Валле, если глава ЕК не способна внушить к себе уважение, то пусть лучше уступит место другим, ведь граждане "не могут оплачивать счета покорных лидеров".
Президент США Дональд Трамп заявил ранее о намерении ввести пошлины в размере 25% на автомобили и грузовики из ЕС, мотивируя это тем, что Евросоюз не выполняет торговые договоренности с США.
Тео Франкен - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Глава минобороны Бельгии назвал отношения США и ЕС "кризисом в браке"
29 апреля, 18:55
 
В миреСШАЕреванЕвропаДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзДвижение 5 звездЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала