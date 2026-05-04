Евродепутат рассказал о пощечине, полученной ЕС от Трампа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ЕС с введением новых пошлин получает "пощечину" от президента США Дональда Трампа, считает евродепутат Данила Делла Валле.
- По его мнению, отсутствие реакции на меры не приносит пользы и является подарком для главы Белого дома.
РИМ, 4 мая - РИА Новости. ЕС из-за пошлин США получает от американского президента Дональда Трампа пощечину и не реагирует, заявил евродепутат от итальянского оппозиционного "Движения 5 звезд" Данило Делла Валле в поступившем РИА Новости заявлении.
"ЕС получает пощечину от Трампа и не реагирует. Из Еревана, где она участвует в заседании Европейского политического сообщества, Урсула фон дер Ляйен решила не комментировать пошлины в 25%, введенные на автомобили и грузовики европейского производства, что является явным нарушением и без того ужасных соглашений, подписанных в Шотландии", - заявил Делла Валле.
По его словам, такое покорное отношение европейцев не только не приносит пользы, но и является подарком для Трампа, который продолжает относиться к странам Европы так, будто они его колония.
Как отметил Делла Валле, если глава ЕК не способна внушить к себе уважение, то пусть лучше уступит место другим, ведь граждане "не могут оплачивать счета покорных лидеров".
Президент США Дональд Трамп заявил ранее о намерении ввести пошлины в размере 25% на автомобили и грузовики из ЕС, мотивируя это тем, что Евросоюз не выполняет торговые договоренности с США.