Евродепутат рассказал о пощечине, полученной ЕС от Трампа

РИМ, 4 мая - РИА Новости. ЕС из-за пошлин США получает от американского президента Дональда Трампа пощечину и не реагирует, заявил евродепутат от итальянского оппозиционного "Движения 5 звезд" Данило Делла Валле в поступившем РИА Новости заявлении.

Президент США Дональд Трамп заявил ранее о намерении ввести пошлины в размере 25% на автомобили и грузовики из ЕС, мотивируя это тем, что Евросоюз не выполняет торговые договоренности с США.