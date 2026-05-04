"Еще 64 миллиона иммигрантов". Дмитриев пошутил об ответе ЕС на пошлины США

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев пошутил, что Европейский союз (ЕС) в ответ на рост пошлин США импортирует еще мигрантов.

Ранее американский лидер заявил о намерении ввести пошлины в размере 25% на автомобили и грузовики из ЕС, мотивируя это тем, что Евросоюз не выполняет торговые договоренности с США.