"Еще 64 миллиона иммигрантов". Дмитриев пошутил об ответе ЕС на пошлины США

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев пошутил, что Европейский союз (ЕС) в ответ на рост пошлин США импортирует еще мигрантов.
Так глава РФПИ прокомментировал заявления министров финансов ряда стран ЕС о возможных ответных мерах объединения, если президент США Дональд Трамп воплотит в жизнь свою угрозу повысить пошлины на легковые и грузовые автомобили из Европейского союза до 25%.
Ранее американский лидер заявил о намерении ввести пошлины в размере 25% на автомобили и грузовики из ЕС, мотивируя это тем, что Евросоюз не выполняет торговые договоренности с США.
Торговые отношения ЕС и США в последние годы остаются напряженными. Ранее Вашингтон уже вводил пошлины на европейскую сталь и алюминий, что вызвало ответные меры со стороны ЕС. Впоследствии стороны договорились о частичном смягчении ограничений, однако вопрос пошлин на автомобили оставался одним из ключевых рисков.