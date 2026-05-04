Рейтинг@Mail.ru
"Еще 64 миллиона иммигрантов". Дмитриев пошутил об ответе ЕС на пошлины США - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:38 04.05.2026
"Еще 64 миллиона иммигрантов". Дмитриев пошутил об ответе ЕС на пошлины США

Дмитриев: ЕС в ответ на рост пошлин США импортирует 64 миллиона мигрантов

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЕС в ответ на американские пошлины может импортировать еще 64 миллиона мигрантов, пошутил Дмитриев.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев пошутил, что Европейский союз (ЕС) в ответ на рост пошлин США импортирует еще мигрантов.
"В качестве ответной меры против США ЕС может пригрозить принять ещё 64 миллиона иммигрантов, чтобы довести до конца самоубийство европейской западной цивилизации", - написал Дмитриев в соцсети X.
Так глава РФПИ прокомментировал заявления министров финансов ряда стран ЕС о возможных ответных мерах объединения, если президент США Дональд Трамп воплотит в жизнь свою угрозу повысить пошлины на легковые и грузовые автомобили из Европейского союза до 25%.
Ранее американский лидер заявил о намерении ввести пошлины в размере 25% на автомобили и грузовики из ЕС, мотивируя это тем, что Евросоюз не выполняет торговые договоренности с США.
Торговые отношения ЕС и США в последние годы остаются напряженными. Ранее Вашингтон уже вводил пошлины на европейскую сталь и алюминий, что вызвало ответные меры со стороны ЕС. Впоследствии стороны договорились о частичном смягчении ограничений, однако вопрос пошлин на автомобили оставался одним из ключевых рисков.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Евродепутат рассказал о пощечине, полученной ЕС от Трампа
Вчера, 18:11
 
СШАРоссияВашингтон (штат)Кирилл ДмитриевДональд ТрампЕвросоюзРоссийский фонд прямых инвестицийВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала