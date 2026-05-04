В Берлине введут запрет на символику СССР и России на военных мемориалах

Краткий пересказ от РИА ИИ Полиция Берлина вновь введет запрет на советскую и российскую символику, в том числе на демонстрацию георгиевских ленточек, 8–9 мая на военных мемориалах.

Запрет также коснется ношения военной формы или ее частей, военных знаков отличия, демонстрации символов "V" или "Z".

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Полиция Берлина вновь введет запрет на советскую и российскую символику, в том числе на демонстрацию георгиевских ленточек, 8-9 мая на военных мемориалах, сообщила газета Berliner Morgenpost со ссылкой на представителя местной полиции.

"Флаги и знамена бывшего Советского Союза, Беларуси и Чеченской Республики должны быть запрещены… Кроме того, запрет включает ношение военной формы или ее частей, ношение военных знаков отличия, "демонстрацию символов "V" или "Z" по отдельности или на видном месте", а также демонстрацию … георгиевских ленточек", - говорится в материале.

При этом отмечается, что запрет не коснется демонстрации украинских флагов.

Кроме того, посетителям мемориалов будет запрещено исполнять российские марши и песни военных лет.

Представитель полиции сообщил газете, что запреты будут действовать на мемориалах в Тиргартене, Трептов-парке и в парке Шенхольцер-Хайде. Соответствующие распоряжения будут опубликованы в ближайшие дни. Сообщается, что при подготовке запретов полиция опиралась на ограничения прошлых лет. Частично эти ограничения не распространяются на дипломатов и ветеранов Второй мировой войны.

Полиция Берлина пока не ответила на запрос РИА Новости с просьбой прокомментировать планируемые запреты.

В прошлом году полиция Берлина разрешила провести гражданскую акцию "Бессмертный полк" 9 мая, но запретила на ней георгиевские ленты в любом виде, а также символы "V", "Z", сообщили организаторы акции.