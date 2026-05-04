В Берлине введут запрет на символику СССР и России на военных мемориалах

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Полиция Берлина вновь введет запрет на советскую и российскую символику, в том числе на демонстрацию георгиевских ленточек, 8-9 мая на военных мемориалах, сообщила газета Berliner Morgenpost со ссылкой на представителя местной полиции.
"Флаги и знамена бывшего Советского Союза, Беларуси и Чеченской Республики должны быть запрещены… Кроме того, запрет включает ношение военной формы или ее частей, ношение военных знаков отличия, "демонстрацию символов "V" или "Z" по отдельности или на видном месте", а также демонстрацию … георгиевских ленточек", - говорится в материале.
При этом отмечается, что запрет не коснется демонстрации украинских флагов.
Кроме того, посетителям мемориалов будет запрещено исполнять российские марши и песни военных лет.
Представитель полиции сообщил газете, что запреты будут действовать на мемориалах в Тиргартене, Трептов-парке и в парке Шенхольцер-Хайде. Соответствующие распоряжения будут опубликованы в ближайшие дни. Сообщается, что при подготовке запретов полиция опиралась на ограничения прошлых лет. Частично эти ограничения не распространяются на дипломатов и ветеранов Второй мировой войны.
Полиция Берлина пока не ответила на запрос РИА Новости с просьбой прокомментировать планируемые запреты.
В прошлом году полиция Берлина разрешила провести гражданскую акцию "Бессмертный полк" 9 мая, но запретила на ней георгиевские ленты в любом виде, а также символы "V", "Z", сообщили организаторы акции.
В Берлине 8 и 9 мая запланировано множество памятных мероприятий. Так, согласно списку собраний в земле Берлин, 9 мая должно пройти торжественное траурное шествие, посвященное памяти советских воинов, погибших в ходе Второй мировой войны. Участники шествия соберутся на площади перед Бранденбургскими воротами, колонна пройдет по улице 17 июня до Советского мемориала в Тиргартене.