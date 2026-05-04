СМИ: Брюссель потребовал от Лондона выплат за доступ к внутреннему рынку ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ Брюссель требует от Британии выплат в бюджет ЕС для получения доступа к внутреннему рынку сообщества.

Сумма, как ожидается, составит около миллиарда фунтов стерлингов в год.

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Брюссель требует от Британии ежегодных выплат в бюджет ЕС для получения доступа к внутреннему рынку сообщества, пишет газета Брюссель требует от Британии ежегодных выплат в бюджет ЕС для получения доступа к внутреннему рынку сообщества, пишет газета Times

"Европейские переговорщики ясно дали понять, что выплата денежных средств, которая должна составить около одного миллиарда фунтов стерлингов в год, является условием дальнейшего доступа к единому рынку", — говорится в публикации.

В Евросоюзе хотят, чтобы британский премьер Кир Стармер принял это требование на летнем саммите. Затем, как ожидается, стороны проведут переговоры о дальнейшей интеграции.

В мае прошлого года Лондон и Брюссель договорились укрепить партнерство для перезагрузки отношений после выхода королевства из объединения. Они заключили бессрочный договор о фитосанитарных стандартах и сделку по доступу к рыболовецким водам.