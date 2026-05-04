Тренер "Зенита" рассказал, рассчитывает ли команда на Дурана - РИА Новости Спорт, 04.05.2026
09:38 04.05.2026 (обновлено: 09:48 04.05.2026)
Тренер "Зенита" рассказал, рассчитывает ли команда на Дурана

Тренер "Зенита" де Оливейра заявил, что команда рассчитывает на Дурана

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тренер футбольного клуба "Зенит" Вильям де Оливейра заявил, что клуб продолжает рассчитывать на Джона Дурана в оставшихся до конца сезона матчах.
  • Команда 2 мая в Москве обыграла ЦСКА (3:1) в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), но Джон Дуран в этой игре не вышел на поле.
  • "Зенит" зимой арендовал футболиста у "Аль-Насра" из Саудовской Аравии до конца сезона 2025/26.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Тренер футбольного клуба "Зенит" Вильям де Оливейра заявил РИА Новости, что "сине-бело-голубые" по-прежнему рассчитывают на арендованного нападающего сборной Колумбии Джона Дурана в оставшихся до конца сезона матчах.
"Зенит" 2 мая в Москве обыграл ЦСКА (3:1) в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Джон Дуран в этой игре не вышел на поле.
Российская премьер-лига (РПЛ)
02 мая 2026 • начало в 19:00
Завершен
ЦСКА
1 : 3
Зенит
05‎’‎ • Иван Обляков (П)
30‎’‎ • Игорь Дивеев
(Педро)
51‎’‎ • Александр Соболев
(Максим Глушенков)
60‎’‎ • Луис Энрике
(Максим Глушенков)
"В матче с ЦСКА было очень тяжело делать замены, потому что команда очень хорошо играла. Если вы заметили, мы до последнего тянули с заменами, потому что никто не выпадал из игры (первую замену "Зенит" произвел на 82-й минуте игры - прим. ред.). Все хорошо двигались, поэтому решили не выпускать Дурана. Но мы на него рассчитываем", - сказал де Оливейра.
"Зенит" зимой арендовал Дурана у "Аль-Насра" из Саудовской Аравии до конца сезона-2025/26. В составе "сине-бело-голубых" 22-летний колумбиец принял участие в девяти матчах во всех турнирах (четыре - в стартовом составе), забив два мяча с пенальти. Дважды он не попадал в заявку, еще два раза остался в запасе.
