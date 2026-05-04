В московском метро начал курсировать тематический поезд ко Дню Победы

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Тематический поезд ко Дню Победы начал курсировать на Арбатско-Покровской линии столичного метро, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Столичный транспорт ежегодно участвует в подготовке ко Дню Победы. Запуск тематических составов стал доброй традицией, которая позволяет отдать дань памяти бессмертному подвигу нашего народа. Это уже 4-й по счету тематический поезд в честь 9 Мая. Он будет курсировать по Арбатско-Покровской линии до 22 июня", - рассказал Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении департамента в мессенджере "Макс".
В дептрансе отметили, что дизайн поезда выполнен в оранжево‑красных и голубых тонах. Цвета символизируют мужество народа и единство народов России. В оформлении состава использована тематическая символика, а в вагонах размещены фразы о Великой Победе.