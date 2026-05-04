Врио главы Дагестана скоро назначит председателя правительства республики
12:29 04.05.2026 (обновлено: 12:31 04.05.2026)
Врио главы Дагестана скоро назначит председателя правительства республики

Щукин в ближайшее время назначит председателя правительства республики Дагестан

© Фото : Объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области — Федор Щукин
Федор Щукин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врио главы Дагестана Федор Щукин в ближайшее время назначит председателя правительства республики.
  • После назначения председателя начнется работа по формированию нового состава кабмина.
МАХАЧКАЛА, 4 мая - РИА Новости. Врио главы Дагестана Федор Щукин в ближайшее время назначит председателя правительства республики, сообщил РИА Новости спикер народного собрания (парламента) республики Заур Аскендеров.
"В ближайшее время Федор Щукин назначит председателя правительства республики, и уже им начнется работа по формированию нового состава кабмина", – сказал Аскендеров.
В понедельник президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Сергея Меликова по собственному желанию и назначил Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана.
