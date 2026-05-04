В парламенте Дагестана ответили на вопрос о выборах главы республики

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Выборы главы Дагестана планируется провести в сентябре, сообщил председатель парламента республики Заур Аскендеров.
МАХАЧКАЛА, 4 мая - РИА Новости. Выборы главы Дагестана запланированы на сентябрь, сообщил РИА Новости председатель народного собрания (парламента) республики Заур Аскендеров.
"Предварительно, выборы главы Республики Дагестан пройдут в сентябре текущего года", - сказал Аскендеров.
Глава Дагестана избирается депутатами народного собрания республики из числа кандидатур, представленных президентом России.