12:02 04.05.2026 (обновлено: 12:07 04.05.2026)
В парламенте Дагестана ответили на вопрос о выборах главы республики

Аскендеров: выборы главы Дагестана запланированы на сентябрь

© РИА Новости / Мария Ващук | Перейти в медиабанкВид на город Махачкалу
Вид на город Махачкалу. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Выборы главы Дагестана планируется провести в сентябре, сообщил председатель парламента республики Заур Аскендеров.
МАХАЧКАЛА, 4 мая - РИА Новости. Выборы главы Дагестана запланированы на сентябрь, сообщил РИА Новости председатель народного собрания (парламента) республики Заур Аскендеров.
"Предварительно, выборы главы Республики Дагестан пройдут в сентябре текущего года", - сказал Аскендеров.
Глава Дагестана избирается депутатами народного собрания республики из числа кандидатур, представленных президентом России.
