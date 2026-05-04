В Дагестане пожар охватил шесть жилых домов

МАХАЧКАЛА, 4 мая - РИА Новости. Пожар охватил шесть жилых домов в селе Кунды в Дагестане, два из них уничтожены огнем, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по республике.

В понедельник в ведомство по системе 112 поступило сообщение о пожаре в двухэтажном частном жилом доме в селе Кунды Лакского района

"По состоянию на 9.30 (мск) открытое горение ликвидировано. Общая площадь пожара составила около 580 квадратных метров. По предварительным данным: уничтожено огнем - два жилых дома, повреждено - четыре домовладения". – говорится в сообщении.