22:02 04.05.2026
Под Калининградом нашли экипаж Ил-2 и останки 25 советских солдат

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Под Калининградом обнаружили экипаж самолета Ил-2 и останки 25 советских солдат.
  • Поисковики начали подъем фрагментов самолета вместе с останками экипажа в районе поселка Красновка.
  • Правительство области готово оказывать поддержку в идентификации героев Великой Отечественной войны и сохранении памяти о них.
КАЛИНИНГРАД, 4 мая – РИА Новости. Экипаж самолета Ил-2 и останки 25 советских солдат обнаружили поисковики в Зеленоградском районе под Калининградом, сообщает пресс-служба правительства региона.
В понедельник члены рабочей группы партийного проекта "Историческая память" вместе с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных начали подъем фрагментов самолета вместе с двумя останками экипажа в районе поселка Красновка Зеленоградского муниципального округа.
"Поисковой отряд "Совесть" провел масштабную работу, в ходе которой и была обнаружена "летающая крепость", а также останки 25 советских солдат… Не вернувшийся с боевого задания экипаж штурмового самолета Ил-2 до настоящего момента считался пропавшим без вести", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Ил-2 в этом районе специально не искали. На территории нынешнего Зеленоградского округа шли ожесточенные бои, в ходе которых Красная армия терпела большие потери личного состава.
"Впереди не менее трудная работа - установить имена погибших летчиков. Правительство области оказывает и готово оказывать всемерную поддержку в поисках, идентификации героев Великой Отечественной войны, сохранении памяти о них", - приводит пресс-служба слова губернатора.
Во время полевой экспедиции поисковикам удалось обнаружить и детали самолета, по которым можно установить боевую биографию штурмовика.
"У нас уже есть предположение, что боевую машину пилотировал капитан Машковцев вместе со стрелком Михеевым", - приводит пресс-служба слова координатора федерального партийного проекта "Историческая память" в Калининградской области Руслана Хисамова.
По итогу поисковых работ награды летчиков штурмовика, а также 25 советских бойцов передадут их родственникам. Останки воинов будут перезахоронены на братской могиле.
Калининградская областьЗеленоградский районКалининградАлексей БеспрозванныхИл-2Великая Отечественная война (1941-1945)
 
 
