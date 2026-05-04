В Бразилии самолет врезался в жилой дом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В бразильском городе Белу-Оризонти самолет врезался в жилой дом.
- На борту EMB-721C находились пять человек, двое из них погибли, трое пострадали.
- Ранее пилот связался с диспетчерами аэропорта Пампульи и сообщил о трудностях при взлете до крушения.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Небольшой одномоторный самолет врезался в жилой дом в бразильском городе Белу-Оризонти штата Минас-Жераис, два человека погибли, трое пострадали, сообщила газета O Globo со ссылкой на данные пожарной службы.
По данным издания, инцидент произошел в понедельник. Самолет EMB-721C, на борту которого находились пять человек, вылетел днем из аэропорта Пампульи имени Карлоса Друммонд де Андраде.
© Globo.comЛегкомоторный самолет врезался в жилой дом в городе Белу-Оризонти, Бразилия. Кадр видео
"Небольшой одномоторный самолет врезался в жилой дом... в северном районе Белу-Оризонти... Пять человек находились на борту самолета на момент авиакатастрофы, пилот и еще один человек скончались, еще трое пострадали и были госпитализированы", - передает O Globo со ссылкой на данные пожарной службы.
Издание уточняет, что самолет рухнул на парковку дома. До этого пилот связался с диспетчерами аэропорта Пампульи и сообщил о трудностях при взлете.