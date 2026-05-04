Мошкович помог "Русагро" расширить угодья в десять раз, заявили в ГП

Краткий пересказ от РИА ИИ Земельный фонд ГК "Русагро" за восемь лет при Мошковиче возрос в 10 раз, до 504 тысяч гектаров.

Генпрокуратура утверждает, что сельскохозяйственные угодья были переданы холдингу в обход процедуры торгов и без оплаты их рыночной стоимости.

Основное заседание по иску Генпрокуратуры назначили на 5 мая.

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Земельный фонд ГК "Русагро" за восемь лет пребывания его основателя Вадима Мошковича на посту сенатора от Белгородской области возрос в 10 раз, до 504 тысяч гектаров, указывается в антикоррупционном иске Генпрокуратуры об изъятии имущества Мошковича и аффилированных лиц.

"За 8 лет нахождения Мошковича В.Н. во власти и в результате его взаимодействия с региональными властями Белгородской области холдингу переданы сельскохозяйственные угодья в обход процедуры торгов и без оплаты их рыночной стоимости. Так, земельный фонд ГК "Русагро" вырос с 50 тыс га до 504 тыс га. Объем ежегодной чистой прибыли повысился с 163,3 млн рублей до 5,8 млрд рублей", - говорится в исковом заявлении Генпрокуратуры, имеющемся в распоряжении РИА Новости.