Появились новые подробности о ситуации с лайнером MV Hondius

Краткий пересказ от РИА ИИ

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Среди членов экипажа круизного лайнера MV Hondius, где, предположительно, произошла вспышка хантавируса, есть гражданин РФ, сообщила журналистам нидерландская компания Oceanwide Expeditions, которая владеет этим судном.

Минздрав ЮАР в воскресенье вечером подтвердил, что два человека скончались от острой респираторной инфекции на круизном лайнере в Атлантическом океане. Оба человека находились на борту полярного круизного лайнера MV Hondius, принадлежащего нидерландской компании Oceanwide Expeditions, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде.

Как следует из списка пассажиров, который компания разослала журналистам, среди членов экипажа есть один гражданин России.