15:23 04.05.2026 (обновлено: 15:32 04.05.2026)
Появились новые подробности о ситуации с лайнером MV Hondius

На MV Hondius, где могла произойти вспышка хантавируса, есть гражданин РФ

Лайнер MV Hondius. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Среди членов экипажа круизного лайнера MV Hondius, где могла произойти вспышка хантавируса, есть гражданин РФ.
  • Минздрав ЮАР подтвердил, что два человека скончались от острой респираторной инфекции на MV Hondius.
  • На борту лайнера находились 149 человек, из них 88 — пассажиры, и 61 — член экипажа.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Среди членов экипажа круизного лайнера MV Hondius, где, предположительно, произошла вспышка хантавируса, есть гражданин РФ, сообщила журналистам нидерландская компания Oceanwide Expeditions, которая владеет этим судном.
Минздрав ЮАР в воскресенье вечером подтвердил, что два человека скончались от острой респираторной инфекции на круизном лайнере в Атлантическом океане. Оба человека находились на борту полярного круизного лайнера MV Hondius, принадлежащего нидерландской компании Oceanwide Expeditions, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде.
Как следует из списка пассажиров, который компания разослала журналистам, среди членов экипажа есть один гражданин России.
Всего на борту лайнера находились 149 человек, из них 88 - пассажиры, и 61 член экипажа.
