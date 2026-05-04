Появились новые подробности о ситуации с лайнером MV Hondius

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Среди членов экипажа круизного лайнера MV Hondius, где, предположительно, произошла вспышка хантавируса, есть гражданин РФ, сообщила журналистам нидерландская компания Oceanwide Expeditions, которая владеет этим судном.
Минздрав ЮАР в воскресенье вечером подтвердил, что два человека скончались от острой респираторной инфекции на круизном лайнере в Атлантическом океане. Оба человека находились на борту полярного круизного лайнера MV Hondius, принадлежащего нидерландской компании Oceanwide Expeditions, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде.
Как следует из списка пассажиров, который компания разослала журналистам, среди членов экипажа есть один гражданин России.
Всего на борту лайнера находились 149 человек, из них 88 - пассажиры, и 61 член экипажа.