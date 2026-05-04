В Сочи арестовали мужчину, ранившего подростка из пневматики
14:45 04.05.2026
В Сочи арестовали мужчину, ранившего подростка из пневматики

В Сочи до 30 июня арестовали ранившего подростка из пневматики мужчину

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Сочи 55-летний мужчина выстрелил из пневматического оружия и ранил 14-летнего подростка в руку и грудь.
  • Подростка госпитализировали, угрозы его жизни и здоровью нет.
  • Мужчина заключен под стражу до 30 июня 2026 года по уголовному делу о хулиганстве.
СОЧИ, 4 мая - РИА Новости. Сочинца, который ранил подростка из пневматического оружия, заключили под стражу до 30 июня, сообщает СУСК России по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, 55-летний сочинец выстрелил из пневматического оружия из многоквартирного дома в сторону двора и попал в 14-летнего подростка. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Подросток получил ранения руки и груди, его госпитализировали, угрозы жизни и здоровью нет.
"По ходатайству следователя… фигурант уголовного дела о хулиганстве в Сочи (часть 2 статьи 213 УК РФ) заключен под стражу до 30 июня 2026 года", - говорится в сообщении в мессенджере "Макс".
Ранее глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о ранении подростка из Сочи из пневматического оружия.
ПроисшествияРоссияСочиКраснодарский крайАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
