В Сочи арестовали мужчину, ранившего подростка из пневматики

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сочи 55-летний мужчина выстрелил из пневматического оружия и ранил 14-летнего подростка в руку и грудь.
- Подростка госпитализировали, угрозы его жизни и здоровью нет.
- Мужчина заключен под стражу до 30 июня 2026 года по уголовному делу о хулиганстве.
СОЧИ, 4 мая - РИА Новости. Сочинца, который ранил подростка из пневматического оружия, заключили под стражу до 30 июня, сообщает СУСК России по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, 55-летний сочинец выстрелил из пневматического оружия из многоквартирного дома в сторону двора и попал в 14-летнего подростка. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Подросток получил ранения руки и груди, его госпитализировали, угрозы жизни и здоровью нет.
Ранее глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о ранении подростка из Сочи из пневматического оружия.
В Краснодаре подросток пострадал во время стрельбы в школе
15 ноября 2025, 16:45