В Сочи арестовали мужчину, ранившего подростка из пневматики

СОЧИ, 4 мая - РИА Новости. Сочинца, который ранил подростка из пневматического оружия, заключили под стражу до 30 июня, сообщает СУСК России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, 55-летний сочинец выстрелил из пневматического оружия из многоквартирного дома в сторону двора и попал в 14-летнего подростка. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Подросток получил ранения руки и груди, его госпитализировали, угрозы жизни и здоровью нет.