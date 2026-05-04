Эксперты назвали главные цели телефонных мошенников в мае
14:28 04.05.2026 (обновлено: 14:29 04.05.2026)
Эксперты назвали главные цели телефонных мошенников в мае

Звонок с неизвестного номера
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 по 3 мая мошенники пытались совершить 74,8 миллиона нежелательных звонков, пик пришелся на первое мая.
  • Главной целью мошенников стали лица в возрасте 35–44 лет.
  • Более 17% от всех нежелательных звонков пришлось на Москву, примерно 7% — на Краснодар и около 6% — на Санкт-Петербург.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Мошенники пытались совершить 74,8 миллиона звонков в первые майские праздники в России - пик пришелся на первое мая, а главной целью аферистов были граждане в возрасте 35-44 лет, рассказали РИА Новости аналитики сервиса "МТС Защитник".
"С 1 по 3 мая мошенники пытались совершить 74,8 миллиона нежелательных звонков... Пик звонков пришёлся на первое мая, а главной целью мошенников стали лица в возрасте 35-44 лет, которые относятся к наиболее экономически активному населению", - сообщили аналитики.
Отмечается, что рекордное число попыток дозвониться до абонента было зафиксировано в Вологде. Так, женщине в возрасте 36 лет мошенники пытались позвонить более 3,6 тысячи раз.
Кроме того, на первый день мая пришлось более трети всех мошеннических звонков. Чаще всего злоумышленники звонили с предложениями горящих туров по выгодной цене, а также с предложениями по благоустройству дачных участков. Более 17% от всех нежелательных звонков пришлось на Москву, примерно 7% - на Краснодар и около 6% - на Санкт-Петербург.
"Майские праздники - это время, когда люди ждут звонков от родных и друзей, поэтому они менее настороженно реагируют на незнакомые номера. Мошенники хорошо это понимают и звонят чаще по сравнению с обычными днями", — комментирует директор центра продуктов телеком-технологий МТС Андрей Бийчук.
"Во время отдыха особенно важно сохранять бдительность, не вести разговоры с незнакомцами и не передавать личные данные по телефону", - предупреждает эксперт.
