Рейтинг@Mail.ru
Премьер Чехии рассказал о поразительной просьбе МИД в отношении России - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:26 04.05.2026 (обновлено: 09:03 04.05.2026)
Премьер Чехии рассказал о поразительной просьбе МИД в отношении России

Премьер Чехии Бабиш заявил о просьбе МИД надавить на Казахстан из-за России

© AP Photo / Petr David JosekАндрей Бабиш
Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Андрей Бабиш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что сотрудники МИД Чехии просили его надавить на Казахстан для ограничения отношений с Россией.
  • По утверждению Бабиша, документ с такой просьбой он получил от неких чиновников, в том числе от экс-министра иностранных дел Яна Липавского.
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что сотрудники МИД страны просили его надавить на Казахстан для ограничения отношений с Россией. Об этом он рассказал в интервью телеканалу TV Nova.
"Меня поразило, когда мне в самолете дали документ, вот он, из Министерства иностранных дел, где я должен был обратиться к Казахстану с просьбой ограничить его отношения с Россией и Китаем", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
Премьер Чехии Бабиш и Зеленский провели переговоры
Вчера, 21:36
По утверждению Бабиша, этот документ он получил от неких чиновников, в том числе от экс-министра иностранных дел Яна Липавского.
Наверное, я даже не хочу больше комментировать Липавского. Ужасный позор", — добавил политик.
Премьер Чехии Андрей Бабиш ранее призвал Европу начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Отдельно он призвал европейские страны восстановить прямой диалог с Москвой, назвав это необходимым условием для прекращения огня. По мнению Бабиша, переговоры с Путиным могли бы вести лидеры ключевых государств Старого Света.
Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Премьера Чехии Бабиша переизбрали председателем движения ANO
24 января, 18:35
 
В миреЧехияРоссияКазахстанАндрей БабишЯн ЛипавскийВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала