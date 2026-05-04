Премьер Чехии рассказал о поразительной просьбе МИД в отношении России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что сотрудники МИД Чехии просили его надавить на Казахстан для ограничения отношений с Россией.
- По утверждению Бабиша, документ с такой просьбой он получил от неких чиновников, в том числе от экс-министра иностранных дел Яна Липавского.
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что сотрудники МИД страны просили его надавить на Казахстан для ограничения отношений с Россией. Об этом он рассказал в интервью телеканалу TV Nova.
"Меня поразило, когда мне в самолете дали документ, вот он, из Министерства иностранных дел, где я должен был обратиться к Казахстану с просьбой ограничить его отношения с Россией и Китаем", — сказал он.
По утверждению Бабиша, этот документ он получил от неких чиновников, в том числе от экс-министра иностранных дел Яна Липавского.
Наверное, я даже не хочу больше комментировать Липавского. Ужасный позор", — добавил политик.
Премьер Чехии Андрей Бабиш ранее призвал Европу начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Отдельно он призвал европейские страны восстановить прямой диалог с Москвой, назвав это необходимым условием для прекращения огня. По мнению Бабиша, переговоры с Путиным могли бы вести лидеры ключевых государств Старого Света.
Премьера Чехии Бабиша переизбрали председателем движения ANO
24 января, 18:35