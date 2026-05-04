АТОР заявила, что данных о пострадавших россиянах на лайнере MV Hondius нет

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Информации о пострадавших россиянах на лайнере MV Hondius, где предполагается вспышка хантавируса, на текущий момент нет, сообщает Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В ассоциации отметили, что MV Hondius — это ледоклассное экспедиционное судно для полярных путешествий, рассчитанное примерно на 170 пассажиров и 70 членов экипажа.