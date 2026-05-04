АТОР заявила, что данных о пострадавших россиянах на лайнере MV Hondius нет
15:16 04.05.2026
АТОР заявила, что данных о пострадавших россиянах на лайнере MV Hondius нет

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Информации о пострадавших россиянах на лайнере MV Hondius, где предполагается вспышка хантавируса, на текущий момент нет, сообщает Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Ранее агентство Франс Пресс передавало, что три человека погибли из-за предполагаемой вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде. Роспотребнадзор, в свою очередь, заявил, что держит сообщения о ситуацию на контроле.
"Информации о пострадавших россиянах пока нет", - сказали в АТОР.
По информации АТОР, круизы на лайнер продавались и в России, но крупные игроки с этим продуктом не работали. В тоже время в компании "Клуб путешествий Special", которая продает такие круизы, АТОР сообщили, что их туристов на борту не было.
В ассоциации отметили, что MV Hondius — это ледоклассное экспедиционное судно для полярных путешествий, рассчитанное примерно на 170 пассажиров и 70 членов экипажа.
