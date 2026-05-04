Два жителя Херсонской области погибли на выходных, еще 11 ранены

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Два жителя Херсонской области погибли, одиннадцать ранены от атак ВСУ за майские праздники, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
В частности, по его словам, один мужчина, 1961 года рождения, погиб в Алешках при обстреле жилого сектора, второй, 1990 года рождения, - от удара беспилотника ВСУ по легковому автомобилю в Великих Копанях.