Рейтинг@Mail.ru
Два жителя Херсонской области погибли на выходных, еще 11 ранены - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:32 04.05.2026 (обновлено: 11:42 04.05.2026)
Два жителя Херсонской области погибли на выходных, еще 11 ранены

Сальдо: два жителя Херсонской области погибли, еще 11 ранены из-за атак ВСУ

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два жителя Херсонской области погибли на выходных.
  • Одиннадцать человек ранены от атак ВСУ за майские праздники.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Два жителя Херсонской области погибли, одиннадцать ранены от атак ВСУ за майские праздники, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Киевские террористы убили двух мирных жителей в праздничные выходные, 11 человек получили ранения", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
В частности, по его словам, один мужчина, 1961 года рождения, погиб в Алешках при обстреле жилого сектора, второй, 1990 года рождения, - от удара беспилотника ВСУ по легковому автомобилю в Великих Копанях.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
В Белгородской области при атаке БПЛА погибли два мирных жителя
11:05
 
Херсонская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала