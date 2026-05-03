Рейтинг@Mail.ru
Тренер "Зенита" высказался о поддержке - РИА Новости Спорт, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:03 03.05.2026 (обновлено: 12:19 03.05.2026)
Тренер "Зенита" высказался о поддержке

Тренер "Зенита" де Оливейра заявил, что будет болеть за соперников "Краснодара"

© Фото : Соцсети "Зенита"Вильям де Оливейра
Вильям де Оливейра - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© Фото : Соцсети "Зенита"
Вильям де Оливейра. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тренер футбольного клуба "Зенит" Вильям де Оливейра заявил, что будет болеть за соперников "Краснодара" в оставшихся до конца сезона матчах.
  • После 28 игр "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 62 очками, а "Краснодар" идет вторым с 60 очками.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Тренер футбольного клуба "Зенит" Вильям де Оливейра в разговоре с РИА Новости заявил, что будет болеть за соперников "Краснодара" в оставшихся до конца сезона матчах.
"Краснодар" 3 мая на выезде сыграет с тольяттинским "Акроном" в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После этого соперниками действующего чемпиона России станут московское "Динамо" и "Оренбург".
"Конечно, буду болеть за соперников "Краснодара". Так мы можем стать чемпионами", - сказал де Оливейра.
"Зенит" в субботу в Москве обыграл ЦСКА (3:1) в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Петербуржцы одержали волевую победу, пропустив единственный мяч на пятой минуте игры с пенальти. На данный момент "сине-бело-голубые" после 28 игр занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 62 очка. Идущий вторым "Краснодар" (60 очков) провел на игру меньше.
Алексей Батраков - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
"Такое убивает футбол": Батраков раскритиковал судейство в дерби
1 мая, 23:03
 
ФутболСпортРоссияМоскваАкрон
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Ак Барс
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Оренбург
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сассуоло
    Милан
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Краснодар
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Ливерпуль
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия М
    Боруссия Д
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Верона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Нижний Новгород
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Тоттенхэм
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Парма
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Реал Мадрид
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала