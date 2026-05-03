Тренер "Зенита" высказался о поддержке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тренер футбольного клуба "Зенит" Вильям де Оливейра заявил, что будет болеть за соперников "Краснодара" в оставшихся до конца сезона матчах.
- После 28 игр "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 62 очками, а "Краснодар" идет вторым с 60 очками.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Тренер футбольного клуба "Зенит" Вильям де Оливейра в разговоре с РИА Новости заявил, что будет болеть за соперников "Краснодара" в оставшихся до конца сезона матчах.
"Конечно, буду болеть за соперников "Краснодара". Так мы можем стать чемпионами", - сказал де Оливейра.
"Зенит" в субботу в Москве обыграл ЦСКА (3:1) в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Петербуржцы одержали волевую победу, пропустив единственный мяч на пятой минуте игры с пенальти. На данный момент "сине-бело-голубые" после 28 игр занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 62 очка. Идущий вторым "Краснодар" (60 очков) провел на игру меньше.