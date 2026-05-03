- Зеленский прибыл в Армению.
- Он примет участие в саммите Европейского политического сообщества, который пройдет 4 мая.
ЕРЕВАН, 3 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл в воскресенье в Ереван, передает армянское госагентство "Арменпресс".
"Зеленский прибыл в Ереван. В аэропорту Звартноц его встретил председатель Национального собрания Армении Ален Симонян", — говорится в сообщении.
Саммит Европейского политического сообщества пройдет в Ереване 4 мая.
Кроме того, 4 и 5 мая в Ереване состоится первый саммит Армения — ЕС, на котором Европейский союз будут представлять президент Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
