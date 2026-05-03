"Заречье-Одинцово" завоевало Кубок России по волейболу

- Подмосковное «Заречье-Одинцово» одержало победу над екатеринбургской «Уралочкой-НТМК» в финальном матче Кубка России по волейболу среди женских команд.
- «Заречье-Одинцово» завоевало Кубок России в шестой раз и впервые с 2007 года.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Подмосковное "Заречье-Одинцово" одержало победу над екатеринбургской "Уралочкой-НТМК" в финальном матче "Финала шести" Кубка России по волейболу среди женских команд, который проходил в Москве.
Встреча завершилась со счетом 3-2 (22:25, 10:25, 25:16, 25:17, 21:19) в пользу подмосковной команды, уступавшей 0-2 по партиям.
"Заречье-Одинцово" завоевало Кубок России в шестой раз и впервые с 2007 года. "Уралочка-НТМК" впервые участвовала в финале турнира.