Тренер "Зенита" назвал матч с ЦСКА одним из лучших для питерцев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тренер футбольного клуба «Зенит» Вильям де Оливейра назвал матч с ЦСКА одной из лучших гостевых игр команды в этом сезоне.
- «Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 3:1 в матче 28-го тура Российской премьер-лиги.
- После 28 игр «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 62 очками.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Тренер футбольного клуба "Зенит" Вильям де Оливейра заявил РИА Новости, что считает матч с ЦСКА одной из лучших гостевых игр "сине-бело-голубых" в этом сезоне.
"Зенит" в субботу в Москве обыграл ЦСКА (3:1) в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Петербуржцы одержали волевую победу, пропустив единственный мяч на пятой минуте игры с пенальти.
"Мы хорошо провели матч, это была одна из лучших игр на выезде. Даже после пропущенного мяча мы были уверены, что сможем отыграться. Команда показала характер, динамичный и темповой футбол. Мы победили заслуженно. Это один из наших лучших гостевых матчей", - сказал де Оливейра.
"Зенит" после 28 игр занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 62 очка. Идущий вторым "Краснодар" (60 очков) провел на игру меньше.