Тренер "Зенита" назвал матч с ЦСКА одним из лучших для питерцев

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Тренер футбольного клуба "Зенит" Вильям де Оливейра заявил РИА Новости, что считает матч с ЦСКА одной из лучших гостевых игр "сине-бело-голубых" в этом сезоне.

"Мы хорошо провели матч, это была одна из лучших игр на выезде. Даже после пропущенного мяча мы были уверены, что сможем отыграться. Команда показала характер, динамичный и темповой футбол. Мы победили заслуженно. Это один из наших лучших гостевых матчей", - сказал де Оливейра.