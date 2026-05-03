Рейтинг@Mail.ru
Трамп не собирается во второй раз переносить визит в Китай, сообщил Бессент - РИА Новости, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:56 03.05.2026
Трамп не собирается во второй раз переносить визит в Китай, сообщил Бессент

Глава Минфина США Бессент: Трамп не планирует снова переносить визит в Китай

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп не собирается во второй раз переносить визит в КНР.
  • Об этом сообщил глава Минфина США Скотт Бессент.
НЬЮ-ЙОРК, 3 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не собирается во второй раз переносить визит в КНР, заверил глава минфина США Скотт Бессент.
Трамп посетит Пекин 14-15 мая для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Первоначально визит Трампа в Пекин планировался на 31 марта - 2 апреля, однако был перенесен в связи с ситуацией вокруг Ирана.
«

"Насколько я знаю, он не собирается переносить встречу", – сказал Бессент в эфире Fox News в ответ на вопрос о том, будет ли американский лидер добиваться переноса визита в КНР и, соответственно, встречи с Си Цзиньпином, если "США все еще будут в состоянии войны с Ираном".

При этом второго мая Трамп в письме конгрессу сообщил о завершении боевых действий с Ираном, добавив, что войска США пока останутся в регионе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Разворота к Азии может и не быть — поздно
27 февраля, 08:00
 
В миреСШАКитайПекинДональд ТрампСкотт БессентСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала