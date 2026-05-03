Трамп не собирается во второй раз переносить визит в Китай, сообщил Бессент

НЬЮ-ЙОРК, 3 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не собирается во второй раз переносить визит в КНР, заверил глава минфина США Скотт Бессент.
Трамп посетит Пекин 14-15 мая для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Первоначально визит Трампа в Пекин планировался на 31 марта - 2 апреля, однако был перенесен в связи с ситуацией вокруг Ирана.
При этом второго мая Трамп в письме конгрессу сообщил о завершении боевых действий с Ираном, добавив, что войска США пока останутся в регионе.
