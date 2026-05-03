"Треснуть с большим удовольствием": как Тарасова использовала людей

Великая Тарасова относилась к своим ученикам то как добрая мать, то как злая мачеха. Ради побед она перевоплощалась и привлекала нужный людей со стороны. Черных магов? Гениев? РИА Новости раскрывает о тайнах чемпионской подготовки легендарного тренера.

"Либо выкладываешься, либо уходи"

Ученики Тарасовой завоевали 10 золотых медалей на Олимпиадах, 41 на чемпионатах мира и 24 - на чемпионатах Европы . Эти выдающиеся результаты - яркая иллюстрация эффективности тренерских методик Тарасовой.

Ее материнское отношение к ученикам проявлялось в сочетании глубокой эмоциональной привязанности, индивидуального подхода, готовности идти на жертвы ради подопечных. Она не просто тренировала - она растила и воспитывала, как это делают родители.

Главная принесенная ею жертва - время. Татьяна Анатольевна могла проводить на катке по 8 часов в день, но, и уходя домой, не переставала крутить в голове события дня. Возможно, именно собственная требовательность не позволяла ей простить чужое попустительство. Верный способ потерять Тарасову как тренера - пренебрегать ее установками и не желать результата.

« "Если спортсмен начинает лениться, я не стану это терпеть. В спорте нет места расслабленности. Ты либо выкладываешься на 100 %, либо уходи", - говорила она в интервью "Спорт-экспрессу".

Тарасова хотела, чтобы ее спортсмены концентрировались только на процессе подготовки и восстановлении. Поэтому все бытовые проблемы она брала на себя, а профессиональные задачи делегировала другим специалистам.

Дома у нее всегда стояло две кастрюли супа и несколько десятков уже сваренных яиц. Она готовила запасы заблаговременно, чтобы ее ученики не задумывались, что съесть после тяжелого рабочего дня. Таким образом фигуристы питались относительно недорого, диетично и полезно. Это было особенно актуально во время их жизни в США - там ничего не стоило сорваться на фастфуд, набрать вес и растерять все наработанное.

Психолог или черный маг?

Тарасова принимала самое активное участие в подборе музыки для своих спортсменов. Но и к специалистам обращалась с удовольствием, особенно к своему третьему мужу пианисту Владимиру Крайневу . Он давал советы, мог помочь с аранжировкой и разбором акцентов, чтобы программа получилась предметом искусства.

Хореограф Елена Матвеева отвечала за шлифовку программ и ювелирную работу с пластикой учеников Тарасовой. В частности, она много работала с Ириной Моисеевой и Андреем Миненковым - одним из самых стильных и ни на кого не похожих танцевальных дуэтов того времени. С конца девяностых годов Тарасова с удовольствием приглашала для постановки программ молодого хореографа Николая Морозова . Он тогда только что закончил кататься сам, и Татьяна Анатольевна как-то разглядела во вчерашнем спортсмене будущую звезду. Знаменитая на века вперед "Зима" Ягудина - одна из первых постановок Морозова.

Когда в 2001 году ее ученик Алексей Ягудин столкнулся с психологическими проблемами, проиграв чемпионат мира, и никак не мог обрести уверенность в себе, Тарасова понимала - она сама не справится с подбором правильных слов. Нужен был особенный специалист, чтобы встряхнуть спортсмена. Так она нашла психолога Рудольфа Загайнова.

"Мне не нужен психолог. Но я не могу во время соревнований войти в мужскую раздевалку. А значит не могу исключить ситуацию, в которой моему спортсмену могут перед стартом наговорить гадостей, вывести его из равновесия. Поэтому я и пригласила Загайнова. Он сам кому хочешь что угодно сказать может", - делилась Тарасова в интервью "Спорт-экспрессу".

Есть много конспирологических теорий об этой истории - Загайнова называли черным магом, даже обвиняли в сглазе главного соперника Ягудина Евгения Плющенко . Но в первую очередь психолог обучил Алексея техникам снятия напряжения и как возвращаться в состояние спокойной концентрации, скорректировав его режим. Например, Ягудин пропустил церемонию открытия Олимпиады-2002, чтобы лишний раз не пересекаться с Плющенко. Тренировались они также отдельно, насколько была такая возможность. Все это помогло Ягудину стать олимпийским чемпионом, а Тарасовой - тренером еще одного олимпийского чемпиона.

Другому своему чемпиону, Илье Кулику , Тарасова подобрала специалиста по физической подготовке. Кулик никак не мог освоить четверной тулуп - к 1998 году этот прыжок еще не был обыденным и требовал от фигуристов сверхусилий. Илье не хватало ни физических кондиций, ни внутреннего осознания "я могу".

Тарасова обратилась к физиотерапевту Леониду Райцину. Он написал долгосрочный план тренировок в зале с прицелом выхода на пик формы как раз к олимпийскому сезону, и вся команда, включая Кулика, начала этому плану следовать. Итог - ученик Татьяны Анатольевны впервые поднялся на высшую ступень Олимпиады в мужском одиночном катании.

"Не железным желобом по голове бьют"

Наряду с материнской самоотверженностью, Татьяне Анатольевне присуща и армейская жесткость. Возможно, это качество воспитал в ней отец. Хоккейный тренер Анатолий Тарасов ждал вместо второй дочери сына, всю жизнь держал свою младшую в ежовых рукавицах и не проявлял теплых чувств в привычном для всех понимании. Высшей похвалой для Тарасовой стали слова отца "Привет, коллега!", когда с очередных соревнований ее ученики привезли очередную золотую медаль.

Наталья Бестемьянова вспоминает пощечину, которую тренер как-то отвесила ей при всех. Это был способ привести в чувство ученицу, которая, как показалось Тарасовой, потеряла связь с реальностью.

« "На тренировке у меня что‑то не получалось, я начала себя как‑то дергано вести, что мне было несвойственно. И она со всего маху дала мне пощечину. Это видели все. И я сразу присмирела, поехала, все стало хорошо", - рассказала Бестемьянова в программе "Секрет на миллион".

Ягудин рассказывает свою историю, как перед выходом на старт Тарасова несколько раз тайком уколола его булавкой в ягодицу. Его состояние показалось ей заторможенным, что могло плохо повлиять на прокат, и она придумала такой нестандартный способ взбодриться. Как ни странно, булавка помогла.

В интернете есть несколько видео, как Тарасова замахивается и кричит на Максима Ковтуна , хотя он де-факто вообще не был ее учеником - его тренировала Елена Буянова

В интервью Sport24 Тарасова прямо заявила, что в отдельных случаях можно "треснуть" спортсмена: "Когда человек 100 раз делает ошибку, которая может привести к тяжелой травме… И на него нельзя крикнуть, что ли?! Вот мы и кричим. Да еще за это место потерпишь. Какие удары? Не железным желобом по голове бьют же. Вот треснуть можно. С большим удовольствием! Я такое практиковала к своим спортсменам, а они потом улучшались".

В отсутствие собственных детей Тарасова перенесла на свои отношения с учениками ту же модель семьи, которая была принята в ее родном доме. Ее душевная теплота проявлялась, главным образом, в заботе о том, чтобы "дети" были одеты, обуты, сыты и всегда при деле. Самую большую любовь она демонстрировала тогда, когда ученики показывали самоотдачу на грани невозможного.