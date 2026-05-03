Захваченный у побережья Йемена танкер заходит в территориальные воды Сомали

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Захваченный у побережья Йемена танкер M/T EUREKA заходит в территориальные воды Сомали.
- Его сопровождают девять вооруженных сомалийцев.
- На борту танкера около 2,8 тысячи тонн дизельного топлива.
ДОХА, 3 мая - РИА Новости. Захваченный у побережья Йемена танкер M/T EUREKA заходит в территориальные воды Сомали, сообщила в воскресенье служба береговой охраны Йемена на своём сайте.
«
"Танкер, на борту которого около 2,8 тысячи тонн дизельного топлива, продолжает свой путь к северо-восточному побережью Сомали под надзором девяти вооруженных сомалийцев, имеющих при себе различное оружие, включая РПГ", - отметило ведомство.
По сообщению службы береговой охраны, ее суда не смогли перехватить танкер и были вынуждены вернуться на базу в Адене из-за оперативных ограничений, соображений безопасности экипажа и морских условий.