"Нырял и буду нырять": Соболев опубликовал пост после победы над ЦСКА - РИА Новости Спорт, 03.05.2026
01:38 03.05.2026 (обновлено: 01:39 03.05.2026)
"Нырял и буду нырять": Соболев опубликовал пост после победы над ЦСКА

Футболист "Зенита" Соболев: нырял, ныряю и буду нырять

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Соболев забил гол в ворота московского ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России.
  • «Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 3:1 и с 62 очками идет на первом месте в таблице Российской премьер-лиги.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Соболев с шуткой отреагировал на свой гол в ворота московского ЦСКА в матче чемпионата России.
В субботу "Зенит" обыграл на выезде ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России со счетом 3:1. На 51-й минуте Соболев забил мяч, в падении замкнув головой передачу Максима Глушенкова.
"Нырял. Ныряю. И буду нырять!" - написал Соболев в своем Telegram-канале.
"Зенит" с 62 очками идет на первом месте в таблице Российской премьер-лиги, опережая имеющий игру в запасе "Краснодар" на два балла.
Дивеев высказался о победе над ЦСКА
ФутболСпортАлександр СоболевМаксим ГлушенковЗенитПФК ЦСКАКраснодарРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
