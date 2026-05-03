"Нырял и буду нырять": Соболев опубликовал пост после победы над ЦСКА

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Соболев с шуткой отреагировал на свой гол в ворота московского ЦСКА в матче чемпионата России.
В субботу "Зенит" обыграл на выезде ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России со счетом 3:1. На 51-й минуте Соболев забил мяч, в падении замкнув головой передачу Максима Глушенкова.
"Нырял. Ныряю. И буду нырять!" - написал Соболев в своем Telegram-канале.
"Зенит" с 62 очками идет на первом месте в таблице Российской премьер-лиги, опережая имеющий игру в запасе "Краснодар" на два балла.