Синнер победил Зверева в финале "Мастерса" в Мадриде - РИА Новости Спорт, 03.05.2026
19:22 03.05.2026 (обновлено: 19:23 03.05.2026)
Синнер победил Зверева в финале "Мастерса" в Мадриде

Первая ракетка мира Синнер меньше чем за час обыграл Зверева в финале "Мастерса"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Янник Синнер обыграл Александра Зверева в финале теннисного турнира серии "Мастерс" в Мадриде.
  • Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2.
  • Синнер одержал десятую победу над Зверевым.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл немца Александра Зверева в финале теннисного турнира серии "Мастерс" в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу Синнера. Зверев является третьей ракеткой мира. Спортсмены провели на корте 57 минут.
Синнер одержал десятую победу над Зверевым, счет личных встреч стал 10-4 в пользу итальянца. Немец проиграл Синнеру в девятый раз подряд.
Лидер мирового рейтинга выиграл четвертый турнир в текущем сезоне, до этого он стал победителем еще трех "Мастерсов" - в Монте-Карло, Майами и Индиан-Уэллсе. Всего в активе 24-летнего Синнера теперь 28 титулов ATP. Спортсмен впервые в карьере играл в финале "Мастерса" в Мадриде. Также Синнер стал первым теннисистом в истории, который одержал победу на пяти "Мастерсах" подряд.
Звереву 29 лет, он 24 раза становился победителем турниров под эгидой ATP, в том числе "Мастерса" в Мадриде в 2018 и 2021 годах.
