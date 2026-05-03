Синнер победил Зверева в финале "Мастерса" в Мадриде

Краткий пересказ от РИА ИИ Янник Синнер обыграл Александра Зверева в финале теннисного турнира серии "Мастерс" в Мадриде.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2.

Синнер одержал десятую победу над Зверевым.

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл немца Александра Зверева в финале теннисного турнира серии "Мастерс" в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу Синнера. Зверев является третьей ракеткой мира. Спортсмены провели на корте 57 минут.

Синнер одержал десятую победу над Зверевым , счет личных встреч стал 10-4 в пользу итальянца. Немец проиграл Синнеру в девятый раз подряд.

Майами и Лидер мирового рейтинга выиграл четвертый турнир в текущем сезоне, до этого он стал победителем еще трех "Мастерсов" - в Монте-Карло Индиан-Уэллсе . Всего в активе 24-летнего Синнера теперь 28 титулов ATP. Спортсмен впервые в карьере играл в финале "Мастерса" в Мадриде . Также Синнер стал первым теннисистом в истории, который одержал победу на пяти "Мастерсах" подряд.