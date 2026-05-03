Синнер победил Зверева в финале "Мастерса" в Мадриде

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл немца Александра Зверева в финале теннисного турнира серии "Мастерс" в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу Синнера. Зверев является третьей ракеткой мира. Спортсмены провели на корте 57 минут.
03 мая 2026 • начало в 18:10
Лидер мирового рейтинга выиграл четвертый турнир в текущем сезоне, до этого он стал победителем еще трех "Мастерсов" - в Монте-Карло, Майами и Индиан-Уэллсе. Всего в активе 24-летнего Синнера теперь 28 титулов ATP. Спортсмен впервые в карьере играл в финале "Мастерса" в Мадриде. Также Синнер стал первым теннисистом в истории, который одержал победу на пяти "Мастерсах" подряд.
Звереву 29 лет, он 24 раза становился победителем турниров под эгидой ATP, в том числе "Мастерса" в Мадриде в 2018 и 2021 годах.