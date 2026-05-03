"Шахтер" обыграл киевское "Динамо" в матче чемпионата Украины по футболу

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Донецкий "Шахтер" обыграл киевское "Динамо" в матче 26-го тура чемпионата Украины по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Киеве, завершилась победой гостей со счетом 2:1. У победителей голами отметились Лукас Феррейра (50-я минута) и Лассина Траоре (68), в составе хозяев мяч на свой счет записал Матвей Пономаренко (13).