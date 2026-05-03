"Шахтер" обыграл киевское "Динамо" в матче чемпионата Украины по футболу - РИА Новости Спорт, 03.05.2026
20:29 03.05.2026
"Шахтер" обыграл киевское "Динамо" в матче чемпионата Украины по футболу

Донецкий "Шахтер" одержал четвертую победу подряд в чемпионате Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Донецкий "Шахтер" обыграл киевское "Динамо" в матче 26-го тура чемпионата Украины по футболу.
  • Команда одержала четвертую победу подряд и с 63 очками лидирует в турнирной таблице Украинской премьер-лиги.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Донецкий "Шахтер" обыграл киевское "Динамо" в матче 26-го тура чемпионата Украины по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Киеве, завершилась победой гостей со счетом 2:1. У победителей голами отметились Лукас Феррейра (50-я минута) и Лассина Траоре (68), в составе хозяев мяч на свой счет записал Матвей Пономаренко (13).
"Шахтер" одержал четвертую победу подряд и с 63 очками лидирует в турнирной таблице Украинской премьер-лиги, "Динамо" (47 очков) располагается на четвертой позиции.
