Семин заявил, что ему сложно комментировать текущее судейство в РПЛ

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший главный тренер московского "Локомотива" и сборной России по футболу Юрий Семин заявил РИА Новости, что некоторые вещи, которые происходят с судейством в Российской премьер-лиге (РПЛ), сложно комментировать.
В воскресенье "Краснодар" обыграл тольяттинский "Акрон" со счетом 1:0. Арбитр отменил гол Джона Кордобы на 53-й минуте после вмешательства VAR из-за фола в атаке.
"Не могу оценить этот эпизод, потому что некоторые вещи, которые сегодня происходят в судействе, сложно комментировать", - ответил Семин на вопрос, правильно ли арбитр отменил гол Кордобы.